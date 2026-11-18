Μπορεί μια νέα οικιακή γεννήτρια να φουσκώσει τον λογαριασμό του αερίου κατά 385% μέσα σε λίγες ώρες λειτουργίας; Η οδυνηρή εμπειρία ενός ιδιοκτήτη υπενθυμίζει ότι ο ενδελεχής έλεγχος στεγανότητας μετά την εγκατάσταση είναι απολύτως απαραίτητος.

Αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε ένας ιδιοκτήτης κατοικίας, όταν ο μηνιαίος λογαριασμός του φυσικού αερίου παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση κατά 385%, αμέσως μετά την πρώτη φορά που χρειάστηκε να θέσει σε λειτουργία τη νεοαποκτηθείσα οικιακή γεννήτριά του κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Reddit, η εταιρεία παροχής φυσικού αερίου απέδωσε τη ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης σε διαρροή καυσίμου από κάποιο χαλαρό εξάρτημα της γεννήτριας.

Όπως εξήγησε ο ιδιοκτήτης, η γεννήτρια ισχύος 24 κιλοβάτ (kW) εγκαταστάθηκε τον Αύγουστο του 2026 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες διακοπής ρεύματος τον Οκτώβριο. Ενώ οι συνήθεις μετρήσεις κατανάλωσης κυμαίνονταν γύρω στις 200 μονάδες, η ένδειξη του Οκτωβρίου εκτινάχθηκε στις 485 μονάδες, οδηγώντας τον λογαριασμό του μήνα σε επίπεδα αυξημένα κατά 385% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Ο έλεγχος που διενήργησε η εταιρεία διανομής επιβεβαίωσε ότι ο μετρητής λειτουργούσε απολύτως κανονικά, υποδεικνύοντας ως αιτία του προβλήματος την αστοχία σύνδεσης στη γεννήτρια.

Ο σύνδεσμος ενδέχεται να χαλάρωσε με την πάροδο του χρόνου

Αυτό που προβλημάτισε ιδιαίτερα τον ιδιοκτήτη ήταν ότι κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, όταν η μονάδα εκτελούσε μόνο τον καθιερωμένο εβδομαδιαίο κύκλο δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας 10 λεπτών, δεν είχε παρατηρηθεί καμία απολύτως απόκλιση στην κατανάλωση. Επιπλέον, η διακοπή ρεύματος του Οκτωβρίου απαίτησε λειτουργία μόλις λίγων ωρών.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά τις πρώτες έξι ημέρες του Νοεμβρίου, όπου καταγράφηκε κατανάλωση 667 μονάδων - ξεπερνώντας ήδη το σύνολο ολόκληρου του προηγούμενου μήνα. Η εταιρεία παροχής εκτίμησε ότι ο σύνδεσμος ενδέχεται να χαλάρωσε περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας τη διαφυγή μεγαλύτερης ποσότητας αερίου.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, χρήστες με τεχνική κατάρτιση επεσήμαναν ότι μια γεννήτρια 24 kW καταναλώνει περίπου 3,4 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ανά ώρα σε φορτίο 50%, νούμερο που δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη συνολική χρέωση για λίγες ώρες λειτουργίας.

Τι πρέπει να κάνετε αν υποψιάζεστε διαρροή

Η σύσταση προς τον ιδιοκτήτη ήταν να ζητήσει άμεσα τις αναλυτικές σημειώσεις του τεχνικού της εταιρείας - καθώς ο έλεγχος έγινε εν τη απουσία του - και να απευθυνθεί στον εγκαταστάτη της γεννήτριας με τους λογαριασμούς ανά χείρας, δεδομένου ότι η ευθύνη του παρόχου σταματά στον μετρητή.

Παράλληλα, προτάθηκε ο άμεσος έλεγχος του δικτύου με ειδικό ανιχνευτή διαρροών αερίου για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: The Cool Down