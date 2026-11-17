Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services (AWS) για την πρώτη φάση του data center της Κοζάνης, ισχύος 300 MW, ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκαθαρίσει η προοπτική επέκτασής του στο 1 GW.

Το χρονοδιάγραμμα παρουσίασε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον στόχο για EBITDA 2,8 δισ. ευρώ το 2027, παρά τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι συζητήσεις με τον αμερικανικό όμιλο για το έργο των 300 MW εξελίσσονται θετικά, στη βάση του δεσμευτικού μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο. Η AWS διατηρεί αποκλειστικό δικαίωμα επιλογής για τη δεύτερη φάση, που προβλέπει επέκταση της εγκατάστασης στο 1 GW, με δυνατότητα άσκησής του έως τα τέλη Μαΐου του 2027. Ο κ. Στάσσης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η αμερικανική εταιρεία θα προχωρήσει στην επέκταση, διευκρινίζοντας πάντως ότι, εφόσον δεν υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, η ΔΕΗ θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε άλλους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud. Για την επόμενη χρονιά, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για προσαρμοσμένα EBITDA 2,8 δισ. ευρώ, έναντι 2,4 δισ. ευρώ που προβλέπονται για το 2026, δηλαδή αύξηση περίπου 16%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ, από 700 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ το μέρισμα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 1 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,80 ευρώ για τη χρήση του 2026.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ απέδωσε την ανθεκτικότητα των οικονομικών επιδόσεων στο καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας του ομίλου, το οποίο επιτρέπει την εξισορρόπηση των επιπτώσεων από τις μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν αυξάνονται οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά, ενισχύεται η κερδοφορία της παραγωγής, ενώ η προμήθεια δέχεται πιέσεις. Αντίθετα, σε περιόδους υποχώρησης των τιμών, τα περιθώρια της λιανικής βελτιώνονται. Στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων συμβάλλουν επίσης τα περισσότερο προβλέψιμα έσοδα των ΑΠΕ και η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Ρουμανία, η οποία είχε μεγαλύτερη συνεισφορά στη φετινή κερδοφορία του ομίλου σε σχέση με την ελληνική αγορά, όπου καταγράφηκε σχετική κάμψη. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου που εφαρμόζει η ΔΕΗ, με κυλιόμενη κάλυψη δωδεκαμήνου, η οποία ανανεώνεται κάθε μήνα. Παράλληλα, η ΔΕΗ επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα, με τις συνολικές επενδύσεις για το 2026 να εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 4 και 4,5 δισ. ευρώ. Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται να προστεθούν 700 έως 800 MW νέας ισχύος ΑΠΕ, ενώ η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών θα συνεχιστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται επίσης να ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Greenvolt Group για την εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW στην Ουγγαρία.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Στάσσης εκτίμησε ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2026 θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές χονδρικής και οι έντονες διακυμάνσεις που χαρακτήρισαν και το προηγούμενο τρίμηνο. Για το 2027 αναμένει διαφορετική εξέλιξη από τη φετινή χρονιά, η οποία ξεκίνησε με σχετικά χαμηλές τιμές, πριν ακολουθήσει σημαντική άνοδος μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν στις αρχές του νέου έτους, με την εικόνα να βελτιώνεται σταδιακά. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2026 κινήθηκαν εντός των στόχων, με προσαρμοσμένα EBITDA 1,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν στα 2,6 δισ. ευρώ, από 1,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέμειναν αρνητικές, περίπου στα 1,07 δισ. ευρώ. Τέλος, ερωτηθείς για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2013-2019, πριν αναλάβει τη διοίκηση της ΔΕΗ, ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι η εταιρεία έχει λάβει δεύτερο ερωτηματολόγιο από την Κομισιόν. Εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη φάση της έρευνας θα ολοκληρωθεί περίπου το 2029, ενώ σε περίπτωση δικαστικής συνέχειας η οριστική έκβαση της υπόθεσης θα μπορούσε να μετατεθεί έως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.