Γιατί το σπίτι παραμένει κρύο ενώ τα καλοριφέρ καίνε; Ο χρυσός κανόνας των 5 δευτερολέπτων

Κατά τους χειμερινούς μήνες, η αποδοτική λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης αποτελεί το κλειδί για τη διατήρηση μιας ζεστής κατοικίας χωρίς υπερβολικό κόστος.

Η τοποθέτηση επίπλων ακριβώς μπροστά από τα σώματα του καλοριφέρ μπορεί να φαίνεται αισθητικά μια καλή λύση για το σαλόνι, αλλά επηρεάζει αρνητικά την απόδοση της θέρμανσης. Μια απλή προσαρμογή λίγων δευτερολέπτων - η απομάκρυνση οποιουδήποτε εμποδίου από την μπροστινή πλευρά των σωμάτων - αρκεί για να βελτιώσει αισθητά τη θερμική άνεση του χώρου.

Τα σώματα καλοριφέρ λειτουργούν θερμαίνοντας τον αέρα που βρίσκεται γύρω τους, ο οποίος στη συνέχεια κυκλοφορεί φυσικά μέσα στο δωμάτιο. Όταν ένα ογκώδες έπιπλο, όπως ένας δερμάτινος καναπές ή μια πολυθρόνα, βρίσκεται σε επαφή με το σώμα, εγκλωβίζει τη θερμότητα. Ο θερμός αέρας απορροφάται από το ίδιο το έπιπλο αντί να διοχετευθεί ομοιόμορφα στο χώρο, με αποτέλεσμα το σύστημα να λειτουργεί για περισσότερη ώρα, αυξάνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Παρόμοιο αρνητικό αποτέλεσμα έχουν και τα διακοσμητικά καλύμματα σωμάτων (καλύπτρες), τα οποία περιορίζουν τη ροή του αέρα. Εάν μετά την απομάκρυνση των εμποδίων το σώμα συνεχίζει να μην αποδίδει, ενδέχεται να απαιτείται εξαέρωση για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα ή καθαρισμός από τη συσσωρευμένη σκόνη.

Δωρεάν τεχνικές διατήρησης της θερμότητας

Χρήση χαλιών: Τα δάπεδα αποτελούν μία από τις κύριες πηγές απώλειας θερμότητας. Η προσθήκη χαλιών λειτουργεί ως μονωτικό στρώμα που επιβραδύνει την ψύξη του χώρου.

Σωστή διαχείριση των κουρτινών: Το άνοιγμα των κουρτινών τις ηλιόλουστες πρωινές ώρες επιτρέπει στη φυσική ηλιακή ακτινοβολία να ζεστάνει το δωμάτιο. Αντίθετα, το κλείσιμό τους αμέσως μόλις νυχτώσει συγκρατεί τη θερμότητα στο εσωτερικό και μειώνει τις συμπυκνώσεις στα τζάμια.

Αξιοποίηση της θερμότητας της κουζίνας: Μετά το μαγείρεμα στον φούρνο, αφήνοντας την πόρτα του φούρνου και της κουζίνας ανοιχτή, η εναπομείνασα θερμότητα διοχετεύεται στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.

Μικρές, καθημερινές παρεμβάσεις στη διαμόρφωση του χώρου εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση των υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης, συμβάλλοντας στην ουσιαστική μείωση των λογαριασμών ενέργειας.

Πηγή: express.co.uk