Την ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, έθεσε, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, αλλά και της 2ης Συνόδου για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη συνάντηση που διήρκησε περίπου μισή ώρα, ο Έλληνας υπουργός έθεσε το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Η τουρκική πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανέφερε ότι το ζήτημα που τέθηκε δεν αφορά, κατά την εκτίμησή της, την Τουρκία, αλλά τη Λιβύη. Παράλληλα, δεν υπήρξε αρνητική τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν τη σημασία διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία τους είναι χρήσιμη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Στην παρέμβασή του στην υπουργική συνάντηση για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, ο κ. Ο Γεραπετρίτης τόνισε, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ότι οι διαδρομές πρέπει να αλληλοπληρώνονται και να προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές.

Ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας στη σύνδεση της Μαύρης Θάλασσας με το Αιγαίο μέσω συνδυασμένων μεταφορών που αξιοποιούν λιμάνια και σιδηροδρομικές υποδομές.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector) και Ελλάδας-Αιγύπτου (GREGY), επισημαίνοντας ότι τα έργα αυτά είναι κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και πρέπει να προχωρούν χωρίς εμπόδια, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Τέλος, ο κ. Ο Γεραπετρίτης επανέλαβε την πρόταση για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, την οποία είχε διατυπώσει ο Έλληνας πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε, η πρόταση αποβλέπει στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, στην προστασία των ναυτικών και στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας.

Στη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, εκτός από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμμετέχουν η Τουρκία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, οι χώρες του Νοτίου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.