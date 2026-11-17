Με το που πιάνουν τα κρύα, η απλώστρα επιστρέφει στο σαλόνι, τα ρούχα αργούν μέρες να στεγνώσουν και οι πετσέτες αποκτούν μια μυρωδιά υγρασίας, ενώ η συνεχής χρήση του στεγνωτήριου εκτινάσσει τον λογαριασμό του ρεύματος.

Μόλις ο καιρός χαλάσει, η μπουγάδα μεταφέρεται αναγκαστικά στο εσωτερικό του σπιτιού. Η απλώστρα στήνεται στο σαλόνι, τα ρούχα κάνουν μιάμιση μέρα να στεγνώσουν και οι πετσέτες βγαίνουν σκληρές και με μια ελαφριά μυρωδιά μούχλας. Την ίδια ώρα, το στεγνωτήριο εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος.

Στην Ιαπωνία, ωστόσο, τα νοικοκυριά ακολουθούν έναν έξυπνο τρόπο τακτοποίησης που επιταχύνει τη διαδικασία - μια μέθοδος που δοκιμάστηκε και από Γερμανούς ειδικούς του περιοδικού CHIP, επιβεβαιώνοντας ότι τα ρούχα πράγματι στεγνώνουν γρηγορότερα.

Δεν χρειάζεται καμία ειδική συσκευή. Το μόνο που αλλάζει είναι η θέση κάθε ρούχου στην απλώστρα.

Πώς λειτουργεί η ιαπωνική «μέθοδος του τόξου»

Τα ρούχα στεγνώνουν όταν ο γύρω αέρας απομακρύνει την υγρασία από το ύφασμα. Σε μια τυπική απλώστρα, τα κομμάτια κρέμονται όπου υπάρχει χώρος, με αποτέλεσμα τα μακριά να εμποδίζουν τα κοντά και ο υγρός αέρας να παγιδεύεται στη μέση.

Η ιαπωνική μέθοδος λύνει αυτό το πρόβλημα με έναν απλό κανόνα: τα μακριά ρούχα μπαίνουν στα δύο άκρα της απλώστρας και τα κοντά στη μέση. Από το πλάι, τα ρούχα σχηματίζουν μια καμπύλη, σαν ανάποδη αψίδα. Αυτό δημιουργεί ένα ελεύθερο κανάλι από κάτω, επιτρέποντας στον αέρα να ανεβαίνει και να κυκλοφορεί, τραβώντας την υγρασία μακριά από κάθε ρούχο αντί να τη αφήνει να «λιμνάζει» στο κέντρο.

Πιο αναλυτικά, λοιπόν:

Τα μακριά ρούχα (παντελόνια, φορέματα, πετσέτες) μπαίνουν στα δύο εξωτερικά άκρα.

(παντελόνια, φορέματα, πετσέτες) μπαίνουν στα δύο εξωτερικά άκρα. Τα μεσαίου μήκους (πουκάμισα, t-shirts) ακολουθούν προς τα μέσα.

(πουκάμισα, t-shirts) ακολουθούν προς τα μέσα. Τα κοντά ρούχα (κάλτσες, εσωρούχα) μπαίνουν στη μέση, αφήνοντας κενά για να μην επικαλύπτονται.

Ο ιάπωνας ειδικός Yuichi Nakamura επισημαίνει δύο ακόμη λεπτομέρειες: απλώστε καλά κάθε ρούχο για μέγιστη επιφάνεια και κρεμάστε την απλώστρα ψηλά, καθώς ο αέρας κοντά στο ταβάνι είναι πιο ζεστός. Τα πουκάμισα στεγνώνουν γρηγορότερα με σηκωμένους γιακάδες και ανοιχτά κουμπιά, ενώ τα παντελόνια στεγνώνουν καλύτερα ανοιχτά.

Ο ρόλος του δωματίου

Ένα ζεστό δωμάτιο γύρω στους 20°C είναι πολύ πιο αποδοτικό από ένα κρύο, επειδή ο ζεστός αέρας συγκρατεί περισσότερη υγρασία. Ένας μικρός ανεμιστήρας στραμμένος στην απλώστρα επιταχύνει ακόμη περισσότερο το στέγνωμα.

Το βασικό ζήτημα είναι η υγρασία. Ανοίξτε ένα παράθυρο για λίγα λεπτά πολλές φορές την ημέρα όσο στεγνώνουν τα ρούχα, κρατώντας την εσωτερική υγρασία μεταξύ 40% και 60% για να αποτρέψετε τη μούχλα.

Οι δοκιμές του CHIP έδειξαν ότι η μέθοδος βοηθά σημαντικά, αλλά… δεν μετατρέπει μια απλώστρα σε στεγνωτήριο. Τα πολύ χοντρά ρούχα θα χρειαστούν ούτως ή άλλως χρόνο.

Πηγή: The Coolist