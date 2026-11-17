Η LG φέρνει μια νέα προσέγγιση στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τον συμπιεστή DUAL Inverter και έξυπνο έλεγχο για μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και ευκολία στην καθημερινότητα

Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για κάθε σύγχρονο νοικοκυριό. Με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση της καθημερινής άνεσης, η LG παρουσιάζει το Therma V Water Heater, μια αντλία θερμότητας εσωτερικής τοποθέτησης που αξιοποιεί την ενέργεια του περιβάλλοντος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, προσφέροντας υψηλή απόδοση, έξυπνες λειτουργίες και σύγχρονο σχεδιασμό.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Therma V Water Heater της LG είναι η εξαιρετική ενεργειακή του απόδοση. Χάρη στην τεχνολογία αντλίας θερμότητας, η συσκευή αξιοποιεί τη θερμική ενέργεια του εξωτερικού αέρα, από τον οποίο προέρχεται το 75% της ενέργειας που χρησιμοποιεί, περιορίζοντας την απαιτούμενη ηλεκτρική κατανάλωση.

Ο συμπιεστής DUAL Inverter μεγιστοποιεί την ενεργειακή αποδοτικότητα, επιτρέποντας εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 70% σε σύγκριση με έναν συμβατικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εσωτερική προσομοίωση της LG, το μοντέλο χωρητικότητας 270 λίτρων παρουσιάζει 74% χαμηλότερη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με έναν τυπικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ενεργειακής κλάσης C, υπό μέσες κλιματικές συνθήκες EUt.

Παράλληλα, ο συντελεστής απόδοσης (COP) φτάνει το 3,85 για το μοντέλο των 270 λίτρων, με ενεργειακή κλάση A++, και το 3,60 για το μοντέλο των 200 λίτρων, με ενεργειακή κλάση A+.

Στην καρδιά της συσκευής βρίσκεται ο συμπιεστής DUAL Inverter της LG, ο οποίος προσφέρει υψηλή απόδοση και ευρύ φάσμα λειτουργίας, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις ανάγκες θέρμανσης του νερού.

Για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού νερού σε μικρότερο χρονικό διάστημα, η λειτουργία Turbo ενισχύει την ισχύ θέρμανσης, επιτυγχάνοντας έως και 30% ταχύτερη θέρμανση σε σχέση με την Αυτόματη λειτουργία. Έτσι, η συσκευή ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στη χρήση.

Η LG ενσωματώνει την έξυπνη τεχνολογία στην καθημερινή διαχείριση της παραγωγής ζεστού νερού, προσφέροντας δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης μέσω της εφαρμογής LG ThinQ.

Μέσω του smartphone, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού, να προγραμματίζουν τη λειτουργία της συσκευής και να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει λειτουργίες Service Alarm και Self Diagnosis, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της κατάστασης της συσκευής και τη συντήρησή της. Η προηγμένη τεχνολογία της LG συνοδεύεται από ιδιαίτερη προσοχή στην άνεση του χρήστη.

To Therma V Water Heater της LG διαθέτει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, προσφέροντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα, η λειτουργία Heat Pump εξασφαλίζει την παραγωγή ζεστού νερού μέσω της αντλίας θερμότητας, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ η λειτουργία Auto διαχειρίζεται αυτόματα τη χρήση της αντλίας θερμότητας και των εφεδρικών ηλεκτρικών αντιστάσεων, με στόχο τη βέλτιστη απόδοση. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται ταχύτερη θέρμανση του νερού, η λειτουργία Turbo συνδυάζει την αντλία θερμότητας με τις ηλεκτρικές αντιστάσεις, ενισχύοντας την ισχύ θέρμανσης. Τέλος, η λειτουργία Vacation περιορίζει την ενεργειακή κατανάλωση κατά τις περιόδους απουσίας, όταν δεν υπάρχει ανάγκη για κανονική παραγωγή ζεστού νερού. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή προσαρμόζεται στις συνήθειες και τις απαιτήσεις των χρηστών, συμβάλλοντας στην πιο αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός των συνδέσεων διευκολύνει την εγκατάσταση, ενώ οι έξυπνες λειτουργίες της εφαρμογής LG ThinQ συμβάλλουν στην ευκολότερη παρακολούθηση και συντήρηση της συσκευής. Μέσα από την αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας του περιβάλλοντος, την τεχνολογία DUAL Inverter και τις δυνατότητες ελέγχου μέσω LG ThinQ, η LG συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο αποδοτικού και άνετου οικιακού περιβάλλοντος.