«Απογοητεύθηκαν οι επαγγελματίες συνδικαλιστές και οι ανησυχούντες», αν ο υφυπουργός, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN για τις εκθέσεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε πως τα γεγονότα διέψευσαν όσους υποστήριζαν ότι το έργο δεν θα προχωρήσει ή ότι θα απαιτηθεί άδεια από την Τουρκία. Όπως τόνισε, η άδεια έδωσαν αποκλειστικά η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ το γαλλικό σκάφος απέπλευσε από το Ηράκλειο, ολοκλήρωσε κανονικά το πρώτο μέρος των εργασιών του και με ασφάλεια, ώστε να ακολουθήσει η επόμενη φάση βάσει του σχεδιασμού.

«Κάποιοι έλεγαν «σιγά μη γίνει το έργο». Τους διαψεύσαμε. Το έργο γίνεται. Κάποιοι έλεγαν ότι η Τουρκία θα πρέπει να εκδώσει άδεια. Τους διαψεύσαμε και σε αυτό. Η Τουρκία όχι μόνο δεν εξέδωσε άδεια, αλλά δεν έλαβε καν αίτημα για να χορηγήσει άδεια», επεσήμανε.

Όσον αφορά τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο, ο υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι πρόκειται αποκλειστικά για γνωστοποίηση ενημερωτικού χαρακτήρα από τη γαλλική πλευρά σχετικά με τις εργασίες του σκάφους. «Δεν αναγνωρίζει επ' ουδενί δικαιώματα ή δικαιοδοσίες τρίτων χωρών, δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», υπογράμμισε για να προσθέσει: «Το κείμενο δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για παρερμηνείες ή για τη δημιουργία δικαιοδοσίας τρίτης χώρας. Άλλωστε, οι παράνομες αξιώσεις δεν κατοχυρώνονται μέσω ρηματικών διακοινώσεων».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών απέρριψε, παράλληλα, οποιονδήποτε ισχυρισμό περί μυστικής συνεννόησης με την Άγκυρα. «Η Ελλάδα δεν συνεννοείται με καμία τρίτη χώρα όταν πρόκειται να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το αποδείξαμε και το αποδεικνύουμε στην καθημερινή πράξη», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το τουρκολιβικό μνημόνιο, επανέλαβε ότι «παράνομο ήταν, παράνομο είναι και παράνομο θα παραμείνει», σημειώνοντας ότι δεν παρήγαγε, δεν παράγει και δεν πρόκειται να παραγάγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικειμενικές ακτές, ενώ το μνημόνιο δεν αναγνωρίζεται από κανέναν.

Επίσης, ο κ. Ο Χατηβασιλείου μίλησε για τις ελληνικές διπλωματικές κινήσεις μετά τις εκθέσεις στη Λιβύη, υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκίνησε εκ νέου τη συζήτηση με την Αίγυπτο για την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ. «Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική βάσει Διεθνούς Δικαίου. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη πολιτική», κατέληξε.