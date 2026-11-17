Βασικά γεγονότα του εννεαμήνου 2026

Στο εννεάμηνο 2026, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,8 δισ., αυξημένο κατά 9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €0,5 δισ., αυξημένα κατά 35%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την απόδοση του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την αυξανόμενη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων και των νέων επενδύσεων.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €2,6 δισ. στις 30.09.2026, ποσό αυξημένο κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το 87% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής, καθώς η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου επιταχύνθηκε στο γ΄ τρίμηνο και αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω στο δ΄ τρίμηνο.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,6 GW στο τέλος του εννεαμήνου 2026, αυξημένη κατά 1,3 GW σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2026, προστέθηκαν περίπου 450 MW ισχύος ΑΠΕ και αποθήκευσης, από τα οποία 326 MW μόνο στο γ΄ τρίμηνο. Οι προσθήκες περιλάμβαναν έργα αποθήκευσης στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία και λειτουργικά χαρτοφυλάκια ΑΠΕ στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Στην Πολωνία, ο Όμιλος απέκτησε χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 175,4 MW, καθώς και έργα περίπου 1,2 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, μαζί με τοπική ομάδα. Οι συναλλαγές δημιουργούν λειτουργική βάση και δυνατότητα οργανικής ανάπτυξης στη νέα αγορά.

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε μετά την περίοδο αναφοράς, με την προσθήκη συνολικής ισχύος 131,7 MW. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η απόκτηση φωτοβολταϊκών 81,9 MW στην Ουγγαρία η οποία συνοδεύτηκε από τοπική ομάδα και χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 1 GW, ενώ στη Ρουμανία προστέθηκε έργο αποθήκευσης 49,8 MW.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προσθήκη των νέων φωτοβολταϊκών μετά την περίοδο αναφοράς, όσο και τις παραπάνω συμφωνίες, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,9 GW το Νοέμβριο 2026 σε pro forma βάση.

Επιπλέον, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία. Μαζί με την εγκατεστημένη ισχύ και τις υπογεγραμμένες συμφωνίες, το ώριμο χαρτοφυλάκιο καλύπτει ήδη περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030.

Οικονομικές επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €1,8 δισ. από €1,7 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν σε €0,5 δισ. από €0,4 δισ. 2

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €4,2 δισ. στις 30.09.2026 και ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA σε 1,9x. Το επίπεδο αυτό παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το όριο 3,5x της χρηματοοικονομικής πολιτικής και διατηρεί ουσιαστικό περιθώριο για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου.

Δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την AWS για Data Center στη Δυτική Μακεδονία

Τον Σεπτέμβριο 2026, η ΔΕΗ υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Amazon Web Services (AWS), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, αρχικής ισχύος τροφοδοσίας 300 MW. Με βάση το προβλεπόμενο σχήμα, η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα αναπτύξει τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές και θα προμηθεύει την εγκατάσταση με ενέργεια από ΑΠΕ μέσω μακροπρόθεσμων PPAs, ενώ η AWS, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα μισθώσει το Data Center για 15 έτη και θα εγκαταστήσει και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Το έργο έχει δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Οι δύο εταιρείες εργάζονται προς την οριστικοποίηση των συμφωνιών, παράλληλα με την ολοκλήρωση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, τη διασφάλιση της σύνδεσης με το δίκτυο και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο.

Προοπτικές για το 2026

Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου, ο Όμιλος επιβεβαιώνει τους στόχους για το 2026 για προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας €0,7 δισ. και μέρισμα €0,80 ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε: «Η υλοποίηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026–2030 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο εννεάμηνο, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε €2,6 δισ., με σαφή προτεραιότητα στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής.

Η πρόοδος αποτυπώνεται ήδη στο χαρτοφυλάκιό μας. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε προσθέσει περίπου 0,6 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης και αποκτήσαμε λειτουργική παρουσία στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Οι τοπικές ομάδες και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη στις δύο αυτές αγορές δημιουργούν τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,8 δισ., και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €0,5 δισ. Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου, επιβεβαιώνουμε τους στόχους μας για το 2026.

Με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 1,9x, διαθέτουμε την οικονομική ευελιξία για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του πλάνου μας. Στο τέταρτο τρίμηνο επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση των έργων και των συμφωνιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί».