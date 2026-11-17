Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιών αγνοούν τη σημασία των αριθμών και των συμβόλων στους θερμοστατικούς διακόπτες των σωμάτων θέρμανσης, με αποτέλεσμα να πληρώνουν άσκοπα υψηλότερους λογαριασμούς πετρελαίου ή αερίου.

Αν έχετε παρατηρήσει ποτέ τους αριθμούς στους διακόπτες των θερμαντικών σωμάτων σας, ίσως να αναρωτηθήκατε τι ακριβώς υποδηλώνουν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει μια διαδεδομένη παρανόηση: οι αριθμοί αυτοί δεν δείχνουν τη θερμοκρασία του ίδιου του σώματος θέρμανσης, αλλά την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.

Στο επίκεντρο αυτού του μηχανισμού βρίσκεται ο θερμοστατικός διακόπτης (TRV - Thermostatic Radiator Valve), μια συσκευή που τοποθετείται στην άκρη του σώματος και ρυθμίζει τη ροή του ζεστού νερού.

Ο διακόπτης διαθέτει έναν εσωτερικό αισθητήρα (συχνά με υγρό ή κηρό) ο οποίος διαστέλλεται όταν ζεσταίνεται ο χώρος και συστέλλεται όταν κρυώνει. Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η βαλβίδα κλείνει τη ροή του ζεστού νερού, αποτρέποντας την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Τι σημαίνει ο κάθε αριθμός στον διακόπτη

0 = Κλειστό (Off)

= Κλειστό (Off) – = Περίπου 7°C (προστασία από παγετό)

= Περίπου 7°C (προστασία από παγετό) 1 = 10°C

= 10°C 2 = 15°C

= 15°C 3 = 20°C

= 20°C 4 = 25°C

= 25°C 5 = 30°C

Πώς να επιτύχετε μέγιστη εξοικονόμηση

Το μεγάλο πλεονέκτημα των θερμοστατικών διακοπτών είναι ότι σας επιτρέπουν να ελέγχετε τη θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Σε χώρους που χρησιμοποιείτε σπάνια, όπως ένα εφεδρικό υπνοδωμάτιο, μπορείτε να χαμηλώσετε τον διακόπτη ώστε να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Οι μηχανικοί προειδοποιούν ότι πολλοί αφήνουν μόνιμα τους διακόπτες στη μέγιστη ρύθμιση (π.χ. στο 5). Με αυτόν τον τρόπο, η βαλβίδα παραμένει διαρκώς ανοιχτή και το σύστημα λειτουργεί αδιάκοπα, κάτι που ακυρώνει τον σκοπό ύπαρξης των TRV και αυξάνει κατακόρυφα το κόστος θέρμανσης.

Η βασική συμβουλή είναι να ρυθμίζετε τα σώματα σε τιμές ίσες ή χαμηλότερες από την κεντρική θερμοκρασία του θερμοστάτη του σπιτιού σας, και ποτέ υψηλότερες.

Πηγή: express.co.uk