Πώς ένα «λάθος» μάτι στην κουζίνα σπαταλάει ρεύμα και καταστρέφει τα σκεύη

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Δευτέρα, 16/11/2026 - 06:43
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Δύο δευτερόλεπτα προσοχής πριν γυρίσετε τον διακόπτη αρκούν για να προστατεύσετε τα σκεύη σας και την ενέργεια του σπιτιού.

Αναποδογυρίστε το αγαπημένο σας κατσαρολάκι. Αυτό το σκούρο καφέ δαχτυλίδι είναι το «αποτύπωμα» ενός συνηθισμένου λάθους που κάνουμε σχεδόν όλοι σε κάθε μαγείρεμα.

Το πιο παράδοξο είναι ότι το ίδιο ακριβώς λάθος ευθύνεται για άλλα δύο καθημερινά προβλήματα: το ρύζι που καίγεται στις άκρες του σκεύους ενώ μένει υγρό στη μέση και τα αυγά που τηγανίζονται ασύμμετρα. Τρία φαινομενικά άσχετα ζητήματα, με μία και μοναδική αιτία.

Αρχικά, η χαμένη ενέργεια είναι πολύ περισσότερη από όση νομίζουμε. Υπηρεσίες ενέργειας και φορείς στις ΗΠΑ δείχνουν ότι πάνω από το 40% της θερμότητας ενός ματιού μπορεί να εξαφανιστεί στον αέρα όταν το σκεύος δεν εφάπτεται σωστά.

Την ίδια στιγμή, η ανομοιόμορφη θέρμανση στέλνει θερμότητα εκεί που δεν τη θέλετε. Τα τοιχώματα του σκεύους υπερθερμαίνονται, μαγειρεύοντας τα πλαϊνά του φαγητού πιο γρήγορα από το κέντρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρετε να μαγειρεύετε· απλώς αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα φυσικής.

Όσον αφορά το επίμονο μαύρο δαχτυλίδι, οφείλεται στην υπερθέρμανση των τοιχωμάτων πάνω από τους 260°C. Όταν τα μικροσκοπικά σταγονίδια λαδιού που αιωρούνται στον αέρα κατά το μαγείρεμα προσγειώνονται σε μια υπερθερμασμένη επιφάνεια μετάλλου, δεν καθαρίζονται· πολυμερίζονται, σχηματίζοντας μια σκληρή στρώση που θυμίζει πλαστικό και απωθεί το κοινό απορρυπαντικό πιάτων.

Το πρόβλημα προκύπτει επειδή τοποθετούμε το σκεύος σε μεγαλύτερο μάτι. Αν η εστία είναι φαρδύτερη από τη βάση, η περίσσεια θερμότητας δεν έχει πού να πάει και γλύφει τα τοιχώματα.

Η λύση, ωστόσο, είναι πανεύκολη:

  • Ταιριάξτε το σκεύος με το μάτι: Αν εξέχουν οι αντιστάσεις ή η φλόγα αγκαλιάζει τα πλάγια, μεταφέρετε το σκεύος σε μικρότερη εστία. Μικρό κατσαρολάκι σε μικρό μάτι.
  • Προσέξτε τη φλόγα στο αέριο: Η φλόγα πρέπει να μένει κάτω από τη βάση και να μην ανεβαίνει στα τοιχώματα.
  • Προθερμάνετε σωστά: Χρησιμοποιήστε χαμηλή φωτιά για ένα λεπτό πριν προσθέσετε λάδι και φαγητό.
  • Καθαρισμός: Δημιουργήστε μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό για να μαλακώσετε τα υπολείμματα, αποφεύγοντας το σύρμα που χαράζει το μέταλλο.

Δύο δευτερόλεπτα προσοχής πριν γυρίσετε τον διακόπτη αρκούν για να προστατεύσετε τα σκεύη σας και την ενέργεια του σπιτιού.

Πηγή: The Coolist

Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/2026 - 06:43
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