Η ΔΕΠΑ, καθώς και άλλοι επενδυτές που αποκλείστηκαν ή δεν εξασφάλισαν θέση εντός των διαθέσιμων περιθωρίων ισχύος, εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσβάλουν τη διαδικασία. Η μεγάλη υπερκάλυψη του ηλεκτρικού χώρου από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν ενισχύει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί προϋποθέσεις για ενστάσεις και δικαστικές προσφυγές. Η πρόσφατη υπουργική απόφαση εγκρίνει τους πίνακες προτεραιότητας για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης, προσδιορίζοντας παράλληλα την ισχύ που μπορούν να διαθέσουν ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι αιτήσεις έφτασαν συνολικά τις 831, για έργα ισχύος 12.319 MW. Από αυτές, 221 αιτήσεις ισχύος 10.521 MW υποβλήθηκαν για το Σύστημα Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ και 610 αιτήσεις ισχύος 1.798 MW για το Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ. Στους πίνακες που προέκυψαν από την αξιολόγηση περιλαμβάνονται έργα συνολικής ισχύος 7.770,76 MW, έναντι διαθέσιμου περιθωρίου μόλις 4.700 MW για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης.

Η ένταξη στους πίνακες, ωστόσο, δεν εξασφαλίζει αυτομάτως σύνδεση στο δίκτυο. Οι Διαχειριστές θα εξετάσουν τα έργα με βάση τη σειρά κατάταξης και έως την κάλυψη των ορίων κάθε κατηγορίας, συνυπολογίζοντας τις τεχνικές δυνατότητες σύνδεσης και τους περιορισμούς αντισυγκέντρωσης.

Από τη συνολική διαθέσιμη ισχύ, τα 3.800 MW αντιστοιχούν στο Σύστημα Μεταφοράς και τα 900 MW στο Δίκτυο Διανομής.

Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί ανά ομάδα έργων και Διαχειριστή, με την υπουργική απόφαση να προβλέπει την ένταξη περισσότερων έργων από όσα μπορούν τελικά να λάβουν όρους σύνδεσης, ώστε να υπάρχει κατάλογος επιλαχόντων. Συνεπώς, ακόμη και η παρουσία ενός έργου στην κατάταξη δεν εγγυάται την τελική του επιλογή.

Η διαφορά μεταξύ αιτήσεων και διαθέσιμου χώρου αφήνει σημαντικό αριθμό επενδύσεων εκτός. Περίπου 4.548 MW αιτημάτων δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, ενώ επιπλέον 3.071 MW έχουν καταταγεί πέρα από το όριο των 4.700 MW. Στους επενδυτές που δεν κατάφεραν να ενταχθούν περιλαμβάνεται, κατά πληροφορίες, η ΔΕΠΑ, η οποία είχε καταθέσει αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος περίπου 250 MW. Κανένα από αυτά δεν εμφανίζεται στους δημοσιευμένους πίνακες, με την εταιρεία να εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής κατά της διαδικασίας και της αξιολόγησης των αιτημάτων της. Ανάλογες κινήσεις φαίνεται ότι εξετάζουν και άλλοι επενδυτές, κυρίως μικρότερες εταιρείες που έμειναν εκτός ή κατατάχθηκαν σε χαμηλές θέσεις.

Για τις επιχειρήσεις αυτές, η εξασφάλιση ηλεκτρικού χώρου αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχεδίων τους, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ενστάσεων ή δικαστικών προσφυγών. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ομάδα ΕΣΜΗΕ Γ, όπου αντιστοιχεί το μεγαλύτερο διαθέσιμο περιθώριο ισχύος, αλλά και ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων. Η αξιολόγηση στην κατηγορία αυτή γίνεται ανά Περιφέρεια, με τη σειρά που καθορίζει η υπουργική απόφαση, και στη συνέχεια εφαρμόζονται κριτήρια όπως η ημερομηνία πληρότητας του φακέλου και η απόσταση από τον αντίστοιχο υποσταθμό ή ΚΥΤ. Στις κατατάξεις του ΑΔΜΗΕ συμμετέχουν μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι και μικρότερες επιχειρήσεις.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εμφανίζεται με έργα στις περιοχές απολιγνιτοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, ενώ περιλαμβάνονται επίσης οι HELLENiQ Renewables, Lightsource, Principia, Ρόκας, Αέναος και Interstorage. Το επόμενο βήμα είναι η χορήγηση των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας. Ενδεχόμενες ενστάσεις και προσφυγές, ωστόσο, θα μπορούσαν να επιφέρουν νέες καθυστερήσεις. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των 4,7 GW αυτόνομων μπαταριών εκτιμώνται σε περίπου 2 δισ. ευρώ, με την πρόσβαση στο δίκτυο να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή τους