Συνάντηση εργασίας είχε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή, με αντικείμενο την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, η οποία παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο έχει οργανώσει η Γενική Γραμματεία το έργο του ελέγχου των εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων και τις διαδικασίες επιστροφής των σχετικών ενισχύσεων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016, καθώς και την ανάκτηση των δημόσιων πόρων που καταβλήθηκαν για επενδύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου του 2004, έχουν ήδη εκδοθεί 191 αποφάσεις ανάκλησης επενδυτικών σχεδίων και έχουν επιστρέψει 150 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Η διαδικασία εκκαθάρισης συνεχίζεται, με συστηματικό έλεγχο των εκκρεμών επενδυτικών φακέλων και στόχο την ολοκλήρωση των ελέγχων για το σύνολο των σχεδίων που υπήχθησαν στους τρεις νόμους.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε:

«Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος αποτελούν βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Δεσμευτήκαμε να βάλουμε τάξη στα επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων και το κάνουμε πράξη. Σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ επιταχύνουμε τις διαδικασίες ελέγχου και ανάκτησης των ενισχύσεων που δόθηκαν σε επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν.

Τα χρήματα αυτά ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, που ενισχύουν την οικονομία, στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα και δημιουργούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».