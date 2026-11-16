Η Huawei παρουσιάζει το HUAWEI LUTERRA S2, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενέργειας για το σπίτι, που συνδυάζει υβριδικό μετατροπέα, αποθήκευση ενέργειας και έξυπνη διαχείριση με τεχνητή νοημοσύνη σε μία ενιαία μονάδα με στοιβαζόμενη δομή. Με έμφαση στην ευκολία χρήσης, τις έξυπνες λειτουργίες και την ασφάλεια, η νέα λύση αξιοποιεί την τεχνολογική καινοτομία για να καλύψει τις ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών.

Καθώς τα φωτοβολταϊκά, οι μπαταρίες, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι αντλίες θερμότητας γίνονται μέρος της καθημερινότητας, η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας στο σπίτι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Το LUTERRA S2 ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, συνδυάζοντας απλή χρήση, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία σε βάθος χρόνου.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά. Διατίθεται σε μονοφασικές εκδόσεις 3–6 kW και τριφασικές εκδόσεις 5–20 kW και είναι το πρώτο ολοκληρωμένο οικιακό ενεργειακό σύστημα του κλάδου που βασίζεται στην αρχιτεκτονική full-SiC της Huawei, με αποκλειστική χρήση καρβιδίου του πυριτίου, προσφέροντας υψηλή απόδοση και μεγάλη ισχύ σε μικρές διαστάσεις.

«Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε το HUAWEI LUTERRA S2, το ολοκληρωμένο οικιακό ενεργειακό σύστημα νέας γενιάς της Huawei», δήλωσε ο Steve Zhang, Πρόεδρος του Τομέα Κατανεμημένων Φωτοβολταϊκών και Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας της Huawei. «Συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική full-SiC, την ενεργειακή διαχείριση με τεχνητή νοημοσύνη και κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, το LUTERRA S2 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο μικρό, ελαφρύ, αθόρυβο, ασφαλές, έξυπνο και ισχυρό από ποτέ».

Υψηλή απόδοση και έξυπνη διαχείριση στην πράξη

Το LUTERRA S2 προσφέρει ισχύ της τάξης των 20 kW σε μια κατασκευή μικρών διαστάσεων. Χάρη στην αρχιτεκτονική full-SiC και την τοπολογία ANPC, επιτυγχάνει απόδοση έως και 99%. Οι ενσωματωμένοι βελτιστοποιητές ενέργειας επιτρέπουν την παροχή έως και 5,0 MWh αξιοποιήσιμης ενέργειας ανά kWh χωρητικότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος, ενώ έχει σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής άνω των 15 ετών.

Ο σχεδιασμός του, βραβευμένος με Red Dot, επιτρέπει στο σύστημα να εντάσσεται αρμονικά στο σύγχρονο σπίτι. Παράλληλα, είναι το πρώτο σύστημα του κλάδου στην κατηγορία των 20 kW που ψύχεται αποκλειστικά με φυσικό τρόπο, χωρίς εξωτερικούς ανεμιστήρες, διατηρώντας τον θόρυβο λειτουργίας κάτω από τα 29 dB.

Με το AI Scheduling 2.0 αξιοποιεί προβλέψεις καιρού, τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένα κατανάλωσης και πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος, ώστε να συντονίζει τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών, της μπαταρίας, της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και των αντλιών θερμότητας, καθώς και τη σύνδεση με εικονικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (VPP). Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση κάθε κιλοβατώρας που παράγεται, αποθηκεύεται και καταναλώνεται.

Μέσω του AI Assistant, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται την ενέργεια του σπιτιού τους και να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Αντίστοιχα, η τρισδιάστατη μοντελοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει το έργο των εγκαταστατών, αναγνωρίζοντας τη δομή της στέγης και τα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης. Τα διαγνωστικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και η απομακρυσμένη υποστήριξη κάνουν επίσης πιο αποτελεσματική τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος.

Ασφάλεια σε κάθε επίπεδο

Η ασφάλεια είναι καθοριστική για την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών στις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Στο LUTERRA S2, κάθε στοιχείο της μπαταρίας διαθέτει ανεξάρτητη προστατευτική απομόνωση και εξαρτήματα ασφαλείας που έχει αναπτύξει η Huawei, ώστε να περιορίζεται η εξάπλωση θερμικών συμβάντων στα γειτονικά στοιχεία. Ένας ειδικά σχεδιασμένος αγωγός επιτρέπει την ελεγχόμενη εκτόνωση της πίεσης, την απομάκρυνση του καπνού και την ψύξη. Παράλληλα, η συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασίας στους ακροδέκτες εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος (AC/DC) επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση υπερθέρμανσης και την προστασία των κρίσιμων συνδέσεων.

Το LUTERRA S2 έχει ελεγχθεί ως προς τις σχετικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Μπαταρίες και συμμορφώνεται με βασικά διεθνή πρότυπα, μεταξύ των οποίων το IEC 63027 για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο (AFCI). Έχει επίσης υποβληθεί σε έλεγχο βάσει του UL 9540A και σε δοκιμές ασφάλειας από την TÜV Rheinland, οι οποίες περιλαμβάνουν θερμική διαφυγή στοιχείου μπαταρίας, έκθεση σε φωτιά στους 1.000°C για 20 λεπτά και δοκιμή έκρηξης με συγκέντρωση υδρογόνου 20%. Το σύστημα έχει λάβει την πιστοποίηση Safety Mark ανώτατου επιπέδου της TÜV Rheinland.

Στα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας του περιλαμβάνονται ο πρώτος στον κλάδο σχεδιασμός θερμομόνωσης σε επίπεδο στοιχείου μπαταρίας, η ασφαλής εκτόνωση αερίων και η προστασία των ακροδεκτών από υπερθέρμανση σε όλο το σύστημα.

Με το LUTERRA S2, η Huawei φέρνει την ενεργειακή μετάβαση πιο κοντά στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, έξυπνη διαχείριση και ολοκληρωμένη προστασία, η νέα λύση βοηθά κάθε σπίτι να αξιοποιεί καλύτερα την καθαρή ενέργεια και συμβάλλει σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.