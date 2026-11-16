Ακόμα κι αν τα κουφώματα είναι καλά μονωμένα και τα καλοριφέρ καίνε κανονικά, οι πρίζες και οι διακόπτες στους εξωτερικούς τοίχους αποτελούν συχνά μια «αόρατη» πηγή απώλειας θερμότητας.

Είναι ένα συχνό φαινόμενο σε πολλά διαμερίσματα: ο θερμοστάτης δείχνει ικανοποιητική θερμοκρασία, ωστόσο οι εξωτερικοί τοίχοι παραμένουν παγωμένοι, ενώ τις νύχτες με αέρα γίνεται αισθητό ένα ανεπαίσθητο ρεύμα να διαπερνά το σαλόνι.

Ακόμα κι όταν τα καλοριφέρ λειτουργούν σωστά και τα παράθυρα είναι καλά σφραγισμένα, η αιτία του προβλήματος βρίσκεται συχνά σε κοινή θέα, πάνω σε κάθε τοίχο: στις πρίζες.

Η λύση κοστίζει ελάχιστα ευρώ, απαιτεί μόλις ένα απόγευμα με ένα κατσαβίδι και αλλάζει τον τρόπο που το σπίτι διατηρεί τη ζέστη του. Ο λόγος είναι απλός: οι πρίζες είναι ουσιαστικά ανοίγματα μέσα στον τοίχο.

Κάθε πρίζα και διακόπτης φωτός εδράζεται σε ένα κυτίο εντοιχισμού που επικοινωνεί με το εσωτερικό διάκενο του τοίχου, το οποίο στους εξωτερικούς τοίχους έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα.

Όπως επισημαίνουν ερευνητές του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας (DOE), ειδικά στα παλαιότερα κτίρια, τα αμόνωτα κυτία επιτρέπουν στον κρύο αέρα να εισχωρεί ανεμπόδιστα. Αθροιστικά, σε ολόκληρο το διαμέρισμα, αυτές οι μικρές διαρροές προκαλούν σημαντικές θερμικές απώλειες. Αν τοποθετήσετε την παλάμη σας μπροστά από μια πρίζα εξωτερικού τοίχου μια κρύα μέρα αέρα, θα νιώσετε αμέσως τον παγωμένο αέρα να περνά.

Το κόλπο: Ένα μονωτικό φύλλο αφρού πίσω από κάθε πλαίσιο

Η λύση δεν είναι άλλη από τις μονωτικές φλάντζες αφρού - λεπτά, πυρίμαχα φύλλα κομμένα ακριβώς στο σχήμα της πρίζας ή του διακόπτη, τα οποία πωλούνται σε οικονομικές πολυσυσκευασίες στα καταστήματα σιδηρικών και ηλεκτρολογικού υλικού.

Η τοποθέτησή τους είναι εξαιρετικά απλή:

Κατεβάστε τον γενικό διακόπτη ή την αντίστοιχη ασφάλεια στον πίνακα, ώστε να μην υπάρχει τάση.

ή την αντίστοιχη ασφάλεια στον πίνακα, ώστε να μην υπάρχει τάση. Ξεβιδώστε το εξωτερικό πλαίσιο (καπάκι) της πρίζας.

(καπάκι) της πρίζας. Εφαρμόστε το μονωτικό αφρού πάνω στην πρίζα, ευθυγραμμίζοντας τις εγκοπές του ώστε να καλύπτει πλήρως το κενό γύρω από το κυτίο.

πάνω στην πρίζα, ευθυγραμμίζοντας τις εγκοπές του ώστε να καλύπτει πλήρως το κενό γύρω από το κυτίο. Βιδώστε ξανά το πλαίσιο στη θέση του, πιέζοντας τον αφρό ώστε να δημιουργηθεί αεροστεγής σφράγιση, και επαναφέρετε το ρεύμα.

Μέσα σε ένα απόγευμα μπορείτε να καλύψετε όλο το σπίτι: Ξεκινήστε από τους εξωτερικούς τοίχους και συνεχίστε με τους εσωτερικούς τοίχους που συνορεύουν με μη θερμαινόμενους χώρους, όπως κλιμακοστάσια, γκαράζ ή κρύους διαδρόμους. Για τις πρίζες που παραμένουν κενές το μεγαλύτερο μέρος του έτους, τοποθετήστε προστατευτικά καλύμματα (τάπες ασφαλείας παιδιών), ώστε να φράξετε και τις ίδιες τις υποδοχές.

Ιδανική λύση για ενοικιαστές

Πρόκειται για μία από τις λίγες ενεργειακές αναβαθμίσεις που δεν απαιτούν την άδεια του ιδιοκτήτη: χωρίς σιλικόνες, κόλλες ή μόνιμες τροποποιήσεις, αφαιρείται πανεύκολα σε περίπτωση μετακόμισης.

Αν το ρεύμα αέρα είναι ιδιαίτερα έντονο, το κενό ανάμεσα στο κυτίο και τον τοίχο μπορεί να σφραγιστεί περιμετρικά με ακρυλικό στόκο (ποτέ όμως στο εσωτερικό του κουτιού).

Λίγα κομμάτια μονωτικού αφρού, ένα κατσαβίδι και ένα απόγευμα αρκούν. Ο τοίχος παύει να «μπάζει» κρύο, το σαλόνι ζεσταίνεται πιο αποδοτικά και η παρέμβαση παραμένει εντελώς «αόρατη» πίσω από τα καπάκια.

Πηγή: The Coolist