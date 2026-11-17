Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνικού προσωπικού στους τομείς της Ενέργειας και της Βιομηχανίας

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΔΜΗΕ και η ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων τεχνικής εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βιομηχανίας και του ενεργειακού τομέα.

Η συνεργασία συνδυάζει την τεχνογνωσία, την επιχειρησιακή εμπειρία και τις εκπαιδευτικές υποδομές του ΑΔΜΗΕ με την εμπειρία της ΣΕΒ Τεχνικής Ακαδημίας στην πιστοποίηση επαγγελματιών και τη διασύνδεσή τους με τη βιομηχανική αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στην εκπαίδευση του νέου τεχνικού προσωπικού, όσο και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων υφιστάμενων εργαζομένων αλλά και στη σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι επιμέρους εκπαιδευτικές δράσεις θα διαμορφώνονται από κοινού, με βάση τις ανάγκες της αγοράς και την εξειδίκευση των δύο φορέων, διαμορφώνοντας ένα δυναμικά εξελισσόμενο πρόγραμμα.

Το πρώτο κοινό πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης τεχνικών δεξιοτήτων αφορά στην «Ασφάλεια και Αξιοπιστία Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», όπου θα δοθεί έμφαση στη Χαμηλή και Μέση Τάση, την ασφαλή εργασία και την προληπτική συντήρηση. Η Υψηλή και Υπερυψηλή Τάση -πεδίο τεχνογνωσίας του ΑΔΜΗΕ- παρουσιάζονται για την κατανόηση της συνολικής λειτουργίας του συστήματος και της διασύνδεσής του με τη βιομηχανία.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν ενισχυμένη αντίληψη της ηλεκτρικής ασφάλειας, κατανόηση των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΧΤ/ΜΤ και οργανωμένη μεθοδολογία αναγνώρισης, τεκμηρίωσης και αναφοράς τεχνικών κινδύνων και αποκλίσεων. Η εκπαίδευση στοχεύει στην ασφαλή συμπεριφορά, την τεχνική αξιοπιστία και την ετοιμότητα για εργασία εντός των υφιστάμενων επαγγελματικών αρμοδιοτήτων κάθε συμμετέχοντος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η κ. Ευγενία Μελέα, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στον ΑΔΜΗΕ και ο κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές, πρόεδρος της ΣΕΒ Τεχνικής Ακαδημίας.

Ο πρόεδρος της ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον ΑΔΜΗΕ απαντά σε μια πραγματική ανάγκη. Η βιομηχανία ζητά τεχνικό προσωπικό με τεκμηριωμένες δεξιότητες, όχι απλώς βεβαιώσεις παρακολούθησης. Ως ο εκπαιδευτικός βραχίονας του ΣΕΒ εδώ και 45 χρόνια, φέρνουμε βαθιά τεχνογνωσία στον σχεδιασμό προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης και στην πιστοποίηση προσώπων, καθώς και στενή σχέση με τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Τη συνδυάζουμε τώρα με την επιχειρησιακή εμπειρία του Διαχειριστή. Το πρώτο πρόγραμμα είναι η αρχή ενός σχήματος που θα εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της αγοράς».

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΔΜΗΕ, κ. Ευγενία Μελέα, δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας για το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΔΜΗΕ. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την επιχειρησιακή μας εμπειρία και τις υποδομές μας, ανοιγόμαστε στη βιομηχανία και συνδέουμε την τεχνική κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για όσους επιλέγουν τα τεχνικά επαγγέλματα και να συμβάλουμε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων όσων ήδη εργάζονται, απαντώντας στην αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό».