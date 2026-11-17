Οι περισσότεροι άνθρωποι ρυθμίζουν το ψυγείο τους μία φορά την ημέρα της παράδοσης και δεν ξαναγγίζουν τον διακόπτη.

Στα ψυγεία με περιστροφικό διακόπτη ή κλίμακα από το 1 έως το 9, οι αριθμοί δεν δείχνουν θερμοκρασία. Δείχνουν απλώς πόσο σκληρά «εργάζεται» το ψυγείο για να κρυώσει. Στα περισσότερα μοντέλα, ένας μεγαλύτερος αριθμός σημαίνει πιο έντονη ψύξη, αλλά αυτό διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα - το εγχειρίδιο χρήσης είναι ο καλύτερος οδηγός.

Αυτός είναι ο λόγος που το επιχείρημα «το έχω στο 4» δεν λέει τίποτα από μόνο του. Η ίδια ρύθμιση μπορεί να δώσει εντελώς διαφορετικές θερμοκρασίες ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου, το πόσο γεμάτο είναι το ψυγείο και το πόσο συχνά ανοιγοκλείνει η πόρτα.

Η κρίσιμη θερμοκρασία: 4°C ή χαμηλότερα

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η συντήρηση πρέπει να διατηρείται στους 4°C (40°F) ή χαμηλότερα, και η κατάψυξη στους -18°C (0°F). Πάνω από τους 4°C, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται ταχύτερα και τα τρόφιμα χαλάνε πιο γρήγορα.

Η συμβουλή είναι απλή: χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο ψυγείου. Είναι ο φθηνότερος και πιο αξιόπιστος τρόπος για να μάθετε την πραγματική θερμοκρασία.

Τοποθετήστε το ένα θερμόμετρο μπροστά στη συντήρηση, σε σημείο που διαβάζεται εύκολα, και ένα δεύτερο στην κατάψυξη.

Ελέγξτε τα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και αφού αλλάξετε ρύθμιση, περιμένετε περίπου 24 ώρες πριν μετρήσετε ξανά.

Κάντε σταδιακές αλλαγές: μία σκάλα κάθε φορά στον διακόπτη, μέχρι το θερμόμετρο να δείξει 4°C ή ελαφρώς πιο κάτω.

Τι γίνεται με την κατάψυξη;

Η ίδια λογική ισχύει και εδώ. Η κατάψυξη πρέπει να βρίσκεται στους -18°C. Αν το παγωτό είναι μαλακό ή σχηματίζεται γρήγορα πάγος, ελέγξτε τη θερμοκρασία με ένα θερμόμετρο, αλλά και το λάστιχο της πόρτας: μια πόρτα που δεν κλείνει αεροστεγώς επιτρέπει σε ζεστό, υγρό αέρα να μπαίνει μέσα.

Γιατί το ψυγείο είναι πιο ζεστό από όσο νομίζετε

Η πόρτα: Είναι το πιο ζεστό σημείο του ψυγείου. Κρατήστε το γάλα και τα αυγά στα ράφια στο εσωτερικό, όχι στα ράφια της πόρτας.

Είναι το πιο ζεστό σημείο του ψυγείου. Κρατήστε το γάλα και τα αυγά στα ράφια στο εσωτερικό, όχι στα ράφια της πόρτας. Το υπερβολικό φόρτωμα: Ο κρύος αέρας χρειάζεται χώρο για να κυκλοφορεί. Ένα παραγεμισμένο ψυγείο έχει «θερμές» ζώνες.

Ο κρύος αέρας χρειάζεται χώρο για να κυκλοφορεί. Ένα παραγεμισμένο ψυγείο έχει «θερμές» ζώνες. Το ζεστό φαγητό: Αφήστε τα μαγειρεμένα φαγητά να κρυώσουν ελαφρώς, αλλά βάλτε τα στο ψυγείο εντός δύο ωρών.

Αφήστε τα μαγειρεμένα φαγητά να κρυώσουν ελαφρώς, αλλά βάλτε τα στο ψυγείο εντός δύο ωρών. Το φθαρμένο λάστιχο πόρτας: Μια χαλαρή τσιμούχα αφήνει τον κρύο αέρα να δραπετεύσει.

Το όριο

Κάθε μοντέλο είναι διαφορετικό: ορισμένα σύγχρονα ψυγεία δείχνουν ψηφιακά την πραγματική θερμοκρασία, ενώ άλλα εμφανίζουν μόνο ενδείξεις επιπέδων. Όταν έχετε αμφιβολίες, εμπιστευτείτε το θερμόμετρο και όχι τον διακόπτη. Επίσης, μην το ρυθμίζετε υπερβολικά χαμηλά· κάτω από τους 0°C, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά κινδυνεύουν να παγώσουν.

Ένα θερμόμετρο, ρύθμιση στους 4°C και το γάλα μακριά από την πόρτα. Αυτό είναι όλο.

Πηγή: The Coolist