Στο πλαίσιο της πολυετούς λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος «ΑΝΑΚΕΜ - Παράθυρο Ζωής» και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», η ΑΝΑΚΕΜ επιβεβαίωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τη σταθερή της προσήλωση στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Με ιδιαίτερη ανταπόκριση και θερμή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 5η ετήσια εθελοντική αιμοδοσία της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 με τη συνδρομή του εξειδικευμένου κλιμακίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος».

Η πρωτοβουλία αυτή, που αποτελεί πλέον θεσμό για την ΑΝΑΚΕΜ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της εταιρικής Τράπεζας Αίματος «ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής» και τη στήριξη των διαρκών αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Φέτος, η κοινωνική προσφορά των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας ενισχύθηκε ουσιαστικά, καθώς όσοι εθελοντές αιμοδότες πληρούσαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά κριτήρια ενημερώθηκαν και εγγράφηκαν παράλληλα ως εθελοντές δότες μυελού των οστών, διευρύνοντας την αλυσίδα αλληλεγγύης και ελπίδας για συνανθρώπους μας που δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Αναφερόμενος στη σημασία της δράσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., κ. Ηλίας Δημητριάδης, δήλωσε: «Για την ΑΝΑΚΕΜ, η κοινωνική και η περιβαλλοντική ενσυναίσθηση είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Όπως “βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους” με στόχο ένα καθαρότερο περιβάλλον, έτσι στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στον συνάνθρωπό μας, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη και καλύτερη ποιότητα ζωής».

Η διοίκηση της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη διοίκηση και το υγειονομικό προσωπικό του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» για την άψογη συνεργασία και την επιστημονική φροντίδα, καθώς και προς όλους τους εθελοντές αιμοδότες που με τη συμμετοχή τους απέδειξαν ότι η συλλογική ευαισθησία μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την προσπάθεια, η Τράπεζα Αίματος παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να προσφέρει αίμα σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας διαθέτει τμήμα αιμοδοσίας, αναφέροντας τον αριθμό μητρώου 16360, ο οποίος αντιστοιχεί στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «ΑΝΑΚΕΜ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΖΩΗΣ».