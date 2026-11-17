Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 15.10.2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ENAON EDA αναφορικά με το Σχέδιο Τιμολογίων Διανομής Φυσικού Αερίου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2027–2030, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1.Ημερομηνία αποστολής: 27.10.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-425734/29.10.2026

Αποστολέας: Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτές Ενέργειας (Ε.ΒΙ.Κ.ΕΝ.)

2. Ημερομηνία αποστολής: 03.11.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426163/03.11.2026

Αποστολέας: Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας

3. Ημερομηνία αποστολής: 03.11.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426173/03.11.2026

Αποστολέας: Δήμος Ελασσόνας

4. Ημερομηνία αποστολής: 06.11.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426415/06.11.2025

Αποστολέας: Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (Ε.Σ.Π.ΕΝ.)

5. Ημερομηνία αποστολής: 06.11.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426410/06.11.2026 (Εμπιστευτικό)

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

6. Ημερομηνία αποστολής: 04.11.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426231/04.11.2026

Αποστολέας: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β.)

7. Ημερομηνία αποστολής: 06.11.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426421/09.11.2026

Αποστολέας: Ζενίθ