Το Κέντρο Αειφορίας - CSE παρουσίασε τη MeteoResilience, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την πρόληψη και τη διαχείριση κλιματικών κινδύνων, στην Κλιματική Εβδομάδα Κηφισιάς 2026. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και συγκεκριμένα τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Ινστιτούτου Ερευνών και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με το CSE υποστηρικτή του Συνεδρίου.

Η MeteoResilience προσφέρει:

εξειδικευμένες μετεωρολογικές προγνώσεις για επιχειρήσεις και Δήμους

αυτοματοποιημένες προειδοποιήσεις ανά τοποθεσία για κάθε καιρικό φαινόμενο 48 ώρες πριν την εκδήλωση του

σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης κλιματικών κινδύνων, όπως πλημμύρες, καύσωνες, ισχυροί άνεμοι και δασικές πυρκαγιές, καθώς και ανάλυση τρωτότητας και επιπτώσεων, συνδυάζοντας επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις με εξειδικευμένα μοντέλα πρόγνωσης

ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις για βελτίωση βάση του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την κλιματική ανθεκτικότητα (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Κλιματική Ανθεκτικότητα) και άλλων διεθνών standards

Η πλατφόρμα βοηθά τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό τους, και να σχεδιάζουν τα κατάλληλα μέτρα προσαρμογής μειώνοντας το ρίσκο της επιχείρησης αλλά και των εργαζομένων της

Η MeteoResilience είναι το πρώτο προϊόν της στρατηγικής συνεργασίας του Κέντρου Αειφορίας - CSE με το ΕΑΑ, που ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο του 2026 υπό τον συντονισμό του Γραφείου Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΑΑ. Συνδυάζει την επιστημονική τεχνογνωσία της μονάδας ΜΕΤΕΟ με τη διεθνή εμπειρία του CSE στη βιώσιμη ανάπτυξη και το ESG.

Κλιματική ανθεκτικότητα για επιχειρήσεις και πόλεις

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του CSE, συντόνισε δύο θεματικές συζητήσεις στις 12 Νοεμβρίου. Και οι δύο ανέδειξαν τη σημασία της πρόληψης, της επιστημονικής γνώσης και της συνεργασίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα «Η Σημασία της Κλιματικής Ανθεκτικότητας», συμμετείχαν ως εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του επιστημονικού χώρου, ο Διευθυντής Βιωσιμότητας της Alpha Bank, Δημήτρης Καζάζογλου Σκούρας, και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ευάγγελος Γερασόπουλος. Η συζήτηση εστίασε στις προκλήσεις των κλιματικών κινδύνων και στην ανάγκη να ενσωματωθεί η ανθεκτικότητα στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Στο δεύτερο πάνελ, με θέμα «Η Σημασία της Κλιματικής Ανθεκτικότητας για την Αντιμετώπιση των Κλιματικών Φαινομένων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση», δήμαρχοι της Αττικής συζήτησαν τον ρόλο των τοπικών αρχών στην πρόληψη, στην προσαρμογή και στην προστασία των αστικών υποδομών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η παρουσία του Κέντρου Αειφορίας - CSE στην Κλιματική Εβδομάδα Κηφισιάς και η συνεργασία του με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να συνδεθεί η επιστημονική έρευνα με τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι μια πιο προληπτική και τεκμηριωμένη απάντηση στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.