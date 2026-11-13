Χ. Θεοχάρης: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη

Στη σημασία που έχει για την Ευρώπη και την Ελλάδα ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου αναφέρθηκε από την Πολωνία, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Όπως σημείωσε, ο Κάθετος Διάδρομος συνιστά για την Ελλάδα μια νέα αρχιτεκτονική ενεργειακής συνεργασίας, καθώς συνδέει χώρες, αγορές, υποδομές και στρατηγικά συμφέροντα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Ο κ. Ο Θεοχάρης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, συμμετείχε την Παρασκευή ως ειδικός προσκεκλημένος στο πάνελ με θέμα «Διασφάλιση των ενεργειακών ροών: Πρακτικές λύσεις σε επίπεδο υποδομών και εμπορικής συνεργασίας για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο» (Securing Energy Flows: Practical Infrastructure and Commercial Solutions for Oil and Gas), το οποίο συντόνισε ο Geoffrey Pyatt.

Εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην 6η Διεθνή Έκθεση και στο συνέδριο ReBuild Ukraine, που ολοκληρώνεται σήμερα στη Βαρσοβία, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι, στη σημερινή Ευρώπη, η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να διασφαλίζεται αποκλειστικά εντός των εθνικών συνόρων, αλλά πρέπει να οικοδομείται μέσω της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και της αξιόπιστης διασυνοριακής συνεργασίας.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι η βασική αρχή λειτουργίας του Κάθετου Διαδρόμου συνίσταται στην ύπαρξη περισσότερων πηγών και διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού, μεγαλύτερου ανταγωνισμού και αυξημένης ανθεκτικότητας.

Πρόσθεσε ότι, μέσω των τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, του Διαδριακού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) και του Διασυνδετηρίου Αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), η Ελλάδα προσφέρει πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού.

Όπως εξήγησε, ο Κάθε Διάδρομος Φυσικού Αερίου αξιοποιεί τις συγκεκριμένες υποδομές, συνδέοντας την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η μετατροπή αυτού του γεωγραφικού πλεονεκτήματος σε πιστές και εμπορικά ανταγωνιστικές ενεργειακές ροές.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι κάθε πρόσθετη ασφαλής οδός εφοδιασμού ενισχύει την ικανότητα της να αντιμετωπιστεί σε διαταραχές, να διατηρήσει τη λειτουργία των βασικών υπηρεσιών, να στηρίζει τη βιομηχανική δραστηριότητα και να μειώσει την έκθεσή της σε μορφές ενεργητικής. εξαγασμού.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου συμβάλλει στη δημιουργία μιας καλύτερα διασυνδεδεμένης και πιο ευέλικτης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, τονίζοντας ότι η συνεργασία έχει πλέον περάσει από το επίπεδο των στρατηγικών διακηρύξεων σε συγκεκριμένες εμπορικές συμφωνίες.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη συμφωνία της ATLANTIC SEE LNG TRADE, στην οποία συμμετέχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με την ουκρανική Naftogaz για την πώληση αμερικανικού LNG, με πρόβλεψη για τη μεταφορά του μέσω των διασυνδεδεμένων συστημάτων του Διαδρόμου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη διαμόρφωση μιας διαφανούς και ανταγωνιστικής μεθοδολογίας τιμολόγηση των τελών χρήσης των υποδομών, κατόπιν συνεννόησης των διαχειριστών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στη διεύρυνση της περιφερειακής συνεργασίας. Τόνισε, ωστόσο, ότι η επιτυχία του Διαδρόμου θα εξαρτηθεί από την εμπορική βιωσιμότητα, την επιχειρησιακή αξιοπιστία και την ικανότητα του να παράγει αποτελέσματα.

Ο κ. Θεοχάρης προσδιόρισε τρεις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου:

Πρώτα, την ενίσχυση της εμπορικής ανταγωνιστικότητας και του κανονιστικού συντονισμού, μέσω διαφανών τιμολογίων, προβλέψιμης κατανομής της δυναμικότητας μεταφοράς και εναρμονισμένων κανονιστικών όρων.

Δεύτερον, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την επιχειρησιακή ασφάλεια, με την ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων, την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων μεταφοράς και αποθήκευσης της Ουκρανίας.

Τρίτον, την προώθηση των επενδύσεων και την υλοποίηση έργων, με τη συμβολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως το Πλαίσιο Επενδύσεων για την Ουκρανία, και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην προσπάθεια τόσο μέσω των δημοσίων φορέων όσο και μέσω της επιχειρηματικής κοινότητας, τονίζοντας ότι η συνεργασία με την Ουκρανία εκτείνεται πέρα ​​από τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ της Naftogaz και των ελληνικών εταιρειών ΤΕΡΝΑ και DP Pumps, τα οποία αναπτύσσονται προοπτικές συνεργασίας στους τομείς των υποδομών φυσικού αερίου, της αποθήκευσης ενέργειας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και των συστημάτων ύδρευσης και άντλησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Enterprise Greece διευκολύνει ενεργά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στηρίζει την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών με ουκρανικούς φορείς.

Τόνισε επίσης ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελούν συμπληρωματικούς και όχι ανταγωνιστικούς στόχους. Επεσήμανε ότι οι διαφοροποιημένες προμήθειες φυσικού αερίου μπορούν να καλύψουν άμεσες απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις ηλεκτρικές διαστάσεις, την αποθήκευση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού συστήματος.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, στο διεθνές δίκαιο και στο μέλλον της Ουκρανίας. Η φιλοδοξία μας, επομένως, υπερβαίνει τη μεταφορά φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά. Αφορά τη μετάβαση της περιοχής μας από την ευαλωτότητα στην ανθεκτικότητα, από τον κατακερματισμό στην ολοκλήρωση και από τις στρατηγικές διακηρύξεις στα αποτελέσματα. Διότι μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη είναι μια πιο ασφαλής Ευρώπη. Και μια ανθεκτική Ουκρανία είναι απαραίτητη για αυτή την ασφάλεια», ανέφερε ολοκληρώνοντας την ομιλία του.