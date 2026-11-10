Μοτορ Όιλ: Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026 η ανακοίνωση των Οικονομικών αποτελεσμάτων του 3 τριμήνου

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2026 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου 2026 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στις 17:30 τοπική ώρα.

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2026 - 30.9.2026 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών/ Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση/ Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Euronext Athens https://athens.euronext.com μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ως άνω τηλεδιάσκεψης, η Διοίκηση της Εταιρείας θα προβεί στην ετήσια ενημέρωση αναφορικά με τη στρατηγική του Ομίλου.