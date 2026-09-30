Όμιλος REVOIL: Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ABB: Η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/09/2026 - 15:45
ΙΕΝΕ και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας: Εκδήλωση για τις Προκλήσεις των Ενεργειακών Αγορών στη ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:42
Eurelectric: Η ηλεκτρική ενέργεια άντεξε στους κλυδωνισμούς το 2026, ανάγκη για αποθήκευση και ευελιξία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 15:35
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών ΥΠΕΝ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:34
Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Μανιάτη προς Κάγια Κάλλας για αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους και έρευνες Ορούτς Ρέις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 15:28
METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:02
GreenTank: Νέο ιστορικό υψηλό για τις ΑΠΕ τον Αύγουστο με 3,312 GWh.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 14:33
«Στρατηγικό Έργο της Χρονιάς 2025» αναδείχθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 13:49
Χρ. Παναγιωτόπουλος (ΤΕΡΝΑ): Απαιτείται νέο μοντέλο ανάπτυξης στις υποδομές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/09/2026 - 13:24
Χρίστος Δήμας: Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 12:49
Με νέο κατάστημα στο Γαλάτσι διευρύνει η nrg το δίκτυο των καταστημάτων της
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 12:37
Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 11:57
ΔΕΗ: Ολοκλήρωση συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους €675 εκατ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 11:53
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως και 14 Οκτωβρίου η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/09/2026 - 11:00
Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο η ανακοίνωση για τη νέα επιδότηση στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/09/2026 - 10:07
Νταν Γιόργκενσεν: Οι Βρυξέλλες «εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν» για να μειωθεί η τιμή των καυσίμων, ενόψει του χειμώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 10:04
Ν. Τσάφος: Ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 09:29
Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 09:02
ΕΤΕπ-BNP Paribas: Υπογραφή συμφωνίας 700 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 08:50
Όμιλος REVOIL: Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/09/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Η Κομισιόν, ο Μητσοτάκης και … ο γάιδαρος του Χότζα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/09/2026 - 08:04
Πτολεμαΐδα 5: Η ενεργειακή κρίση δίνει παράταση στον λιγνίτη έως τον Μάρτιο του 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/09/2026 - 08:02
Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: Πόσο πέφτει ο λογαριασμός ρεύματος με το net-billing
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/09/2026 - 08:00
Επιστήμονες χρησιμοποίησαν φωτοβολταϊκά για να μετατρέψουν το πλαστικό σε καύσιμο υδρογόνου - Δείτε πώς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/09/2026 - 06:48
Πέντε οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ σε αναμονή για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 06:47
Πώς να προστατεύσετε τη μπαταρία του νέου σας laptop 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 06:47
Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο: Συνέδριο Ενέργειας στην Αθήνα με επίκεντρο επενδύσεις, υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/09/2026 - 14:11
«AthensCharge»: Η Αθήνα περνά στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/09/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 12:44
Π. Μαρινάκης: Θα υπάρξει στήριξη των νοικοκυριών με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/09/2026 - 12:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Όμιλος REVOIL: Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026

Όμιλος REVOIL: Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026
Newsroom
Τετάρτη, 30/09/2026 - 08:30
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

  • Υπερδιπλασιασμός 167% των κερδών προ φόρων (ΕΒΤ)
  • Αύξηση της Λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 31,37%
  • Σημαντική συνεισφορά της “ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ” κατά € 1,03 εκατ.

Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε ο Όμιλος REVOIL το πρώτο εξάμηνο του 2026 με τα κέρδη προ φόρων να κλείνουν με άνοδο 167% στα €3,23 εκατ. έναντι €1,21 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2025 συνέπεια:

revoil1_12e8a0ad5205ee5a.jpeg

α) της βελτίωσης της εμπορικής δραστηριότητας της Μητρικής REVOIL με τη σημαντική αύξηση των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 8,76% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

β) της συνεισφοράς της “ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ” κατά € 1,03 εκατ. η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο τον Νοέμβριο του 2025 και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του Ά 6μηνου 2025.

γ) του μειωμένου χρηματοοικονομικού κόστους και της ορθότερης διαχείρισης των αποθεμάτων της Μητρικής εταιρείας.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 500,39 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2026 από € 411,94 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,47% λόγω της αύξησης των συνολικών πωλούμενων όγκων καυσίμων του Ομίλου καθώς και των υψηλότερων διεθνών τιμών των καυσίμων. Η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα 86,90 δολ./βαρέλι έναντι 70,62 δολ./βαρέλι μέση τιμή το πρώτο εξάμηνο του 2025 εμφανίζοντας άνοδο 23,05%.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και marine) της μητρικής Εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν στα 412,62 εκατ. λίτρα έναντι 379,38 εκατ. λίτρα την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση 8,76%.

Η άνοδος των συνολικών πωλούμενων όγκων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων στα motor fuels κατά 10,15% και του πετρελαίου ναυτιλίας (marine) κατά 36,92% ενώ οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης κινήθηκαν χαμηλότερα κατά 10,31% απόρροια των υψηλότερων θερμοκρασιών που επικράτησαν το πρώτο τετράμηνο της χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Επιπρόσθετα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις της νεοαποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας “ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” ενισχύθηκαν σημαντικά από την υλοποίηση του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Η εμπορική αξιοποίηση του προγράμματος, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά τον Νοέμβριο του 2025 με την ενεργοποίηση των σχετικών επιταγών (vouchers) και συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνέβαλε στην αυξημένη ζήτηση για ηλιακούς θερμοσίφωνες και κατ’ επέκταση, στη θετική εξέλιξη των πωλήσεων και των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα € 8,90 εκατ. έναντι €6,77 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2025 σημειώνοντας αύξηση κατά 31,27%.

Να σημειωθεί ότι η άνοδος των EBITDA συγκρατήθηκε στα προαναφερθέντα επίπεδα, επηρεασμένη αρνητικά από τις επιδόσεις του τομέα των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, κατά το Α' εξάμηνο του 2026, ο εν λόγω τομέας παρουσίασε κάμψη της λειτουργικής του κερδοφορίας κατά 60% (ήτοι ποσό €335 χιλ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υποχώρηση αυτή αποτέλεσε απόρροια των εκτεταμένων περικοπών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (curtailments) που εφαρμόστηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο, οι οποίες επιβλήθηκαν από τον Διαχειριστή του Συστήματος ως αποτέλεσμα της υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και των συχνών φαινομένων υπερπροσφοράς ισχύος, καθώς και των μηδενικών και αρνητικών τιμών στην αγορά, παράγοντες που οδήγησαν σε αναγκαστικές απορρίψεις πράσινης ενέργειας.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο Όμιλος έκλεισε με κέρδη €1,95 εκατ. από κέρδη €0,77 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε ότι αφορά τους πωλούμενους όγκους καυσίμων έκλεισε χαμηλότερα κατά 3,97% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 με τα καύσιμα κίνησης να εμφανίζουν μείωση 1,47% και το πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική πτώση 16,79%.

Η REVOIL είχε συνολικά αισθητά καλύτερη επίδοση από αυτή της Αγοράς σε επίπεδο πωληθέντων όγκων καυσίμων ενώ και η κερδοφορία της έκλεισε σημαντικά υψηλότερα από το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2025.

Η θετική αυτή πορεία της REVOIL συνεχίζεται και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 παρά το ασταθές παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η REV Energy Group ενισχύει συστηματικά την παρουσία του Ομίλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Εντός του δευτέρου εξαμήνου της χρήσης, ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 6MW στην περιοχή της Βοιωτίας. Παράλληλα, στην ίδια περιοχή, αιολικό πάρκο ισχύος 3MW έχει ήδη ολοκληρώσει το κατασκευαστικό του στάδιο και αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Αναφορικά με τον τρίτο πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου, την εταιρεία ΜΑΛΤΕΖΟΣ, η ισχυρή εμπορική επίδοση του πρώτου εξαμήνου του 2026 συνεχίζεται δυναμικά και κατά το τρέχον διάστημα, διαμορφώνοντας εξαιρετικά ευνοϊκές προοπτικές για το σύνολο της χρήσης. Κατά το δεύτερο εξάμηνο, η θυγατρική εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, στην υλοποίηση του εξαγωγικού της πλάνου, στη διεύρυνση της προϊοντικής της βάσης και στην πλήρη κεφαλαιοποίηση των ομιλικών συνεργειών.

Με αυτόν τον τρόπο, η στρατηγική συμμετρία μεταξύ της μητρικής REVOIL στην αγορά πετρελαιοειδών της REV Energy Group στην ανάπτυξη των ΑΠΕ σε συνδυασμό με τη ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ενισχύει σημαντικά την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου, ενώ τα οικονομικά μεγέθη του συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης μέχρι και σήμερα.

Η εξαμηνιαία οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 – 30.06.2026 αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.revoil.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Euronext Athens www.athexgroup.gr μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πτολεμαΐδα 5: Η ενεργειακή κρίση δίνει παράταση στον λιγνίτη έως τον Μάρτιο του 2027
Πτολεμαΐδα 5: Η ενεργειακή κρίση δίνει παράταση στον λιγνίτη έως τον Μάρτιο του 2027 30 Σεπτεμβρίου 2026
Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο η ανακοίνωση για τη νέα επιδότηση στα καύσιμα 30 Σεπτεμβρίου 2026
Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο η ανακοίνωση για τη νέα επιδότηση στα καύσιμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου

Με αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85% και υγιή χρηματοοικονομική βάση ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85% και υγιή χρηματοοικονομική βάση ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026

Όμιλος AVAX: Τζίρος, κέρδη και ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος AVAX: Τζίρος, κέρδη και ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση - Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση - Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α ’Εξαμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α ’Εξαμήνου 2026