Όμιλος REVOIL: Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026

Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε ο Όμιλος REVOIL το πρώτο εξάμηνο του 2026 με τα κέρδη προ φόρων να κλείνουν με άνοδο 167% στα €3,23 εκατ. έναντι €1,21 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2025 συνέπεια:

α) της βελτίωσης της εμπορικής δραστηριότητας της Μητρικής REVOIL με τη σημαντική αύξηση των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 8,76% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

β) της συνεισφοράς της “ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ” κατά € 1,03 εκατ. η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο τον Νοέμβριο του 2025 και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του Ά 6μηνου 2025.

γ) του μειωμένου χρηματοοικονομικού κόστους και της ορθότερης διαχείρισης των αποθεμάτων της Μητρικής εταιρείας.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 500,39 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2026 από € 411,94 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,47% λόγω της αύξησης των συνολικών πωλούμενων όγκων καυσίμων του Ομίλου καθώς και των υψηλότερων διεθνών τιμών των καυσίμων. Η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα 86,90 δολ./βαρέλι έναντι 70,62 δολ./βαρέλι μέση τιμή το πρώτο εξάμηνο του 2025 εμφανίζοντας άνοδο 23,05%.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και marine) της μητρικής Εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν στα 412,62 εκατ. λίτρα έναντι 379,38 εκατ. λίτρα την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση 8,76%.

Η άνοδος των συνολικών πωλούμενων όγκων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων στα motor fuels κατά 10,15% και του πετρελαίου ναυτιλίας (marine) κατά 36,92% ενώ οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης κινήθηκαν χαμηλότερα κατά 10,31% απόρροια των υψηλότερων θερμοκρασιών που επικράτησαν το πρώτο τετράμηνο της χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Επιπρόσθετα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις της νεοαποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας “ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” ενισχύθηκαν σημαντικά από την υλοποίηση του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Η εμπορική αξιοποίηση του προγράμματος, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά τον Νοέμβριο του 2025 με την ενεργοποίηση των σχετικών επιταγών (vouchers) και συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνέβαλε στην αυξημένη ζήτηση για ηλιακούς θερμοσίφωνες και κατ’ επέκταση, στη θετική εξέλιξη των πωλήσεων και των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα € 8,90 εκατ. έναντι €6,77 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2025 σημειώνοντας αύξηση κατά 31,27%.

Να σημειωθεί ότι η άνοδος των EBITDA συγκρατήθηκε στα προαναφερθέντα επίπεδα, επηρεασμένη αρνητικά από τις επιδόσεις του τομέα των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, κατά το Α' εξάμηνο του 2026, ο εν λόγω τομέας παρουσίασε κάμψη της λειτουργικής του κερδοφορίας κατά 60% (ήτοι ποσό €335 χιλ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υποχώρηση αυτή αποτέλεσε απόρροια των εκτεταμένων περικοπών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (curtailments) που εφαρμόστηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο, οι οποίες επιβλήθηκαν από τον Διαχειριστή του Συστήματος ως αποτέλεσμα της υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και των συχνών φαινομένων υπερπροσφοράς ισχύος, καθώς και των μηδενικών και αρνητικών τιμών στην αγορά, παράγοντες που οδήγησαν σε αναγκαστικές απορρίψεις πράσινης ενέργειας.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο Όμιλος έκλεισε με κέρδη €1,95 εκατ. από κέρδη €0,77 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε ότι αφορά τους πωλούμενους όγκους καυσίμων έκλεισε χαμηλότερα κατά 3,97% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 με τα καύσιμα κίνησης να εμφανίζουν μείωση 1,47% και το πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική πτώση 16,79%.

Η REVOIL είχε συνολικά αισθητά καλύτερη επίδοση από αυτή της Αγοράς σε επίπεδο πωληθέντων όγκων καυσίμων ενώ και η κερδοφορία της έκλεισε σημαντικά υψηλότερα από το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2025.

Η θετική αυτή πορεία της REVOIL συνεχίζεται και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 παρά το ασταθές παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η REV Energy Group ενισχύει συστηματικά την παρουσία του Ομίλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Εντός του δευτέρου εξαμήνου της χρήσης, ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 6MW στην περιοχή της Βοιωτίας. Παράλληλα, στην ίδια περιοχή, αιολικό πάρκο ισχύος 3MW έχει ήδη ολοκληρώσει το κατασκευαστικό του στάδιο και αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Αναφορικά με τον τρίτο πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου, την εταιρεία ΜΑΛΤΕΖΟΣ, η ισχυρή εμπορική επίδοση του πρώτου εξαμήνου του 2026 συνεχίζεται δυναμικά και κατά το τρέχον διάστημα, διαμορφώνοντας εξαιρετικά ευνοϊκές προοπτικές για το σύνολο της χρήσης. Κατά το δεύτερο εξάμηνο, η θυγατρική εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, στην υλοποίηση του εξαγωγικού της πλάνου, στη διεύρυνση της προϊοντικής της βάσης και στην πλήρη κεφαλαιοποίηση των ομιλικών συνεργειών.

Με αυτόν τον τρόπο, η στρατηγική συμμετρία μεταξύ της μητρικής REVOIL στην αγορά πετρελαιοειδών της REV Energy Group στην ανάπτυξη των ΑΠΕ σε συνδυασμό με τη ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ενισχύει σημαντικά την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου, ενώ τα οικονομικά μεγέθη του συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης μέχρι και σήμερα.

Η εξαμηνιαία οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 – 30.06.2026 αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.revoil.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Euronext Athens www.athexgroup.gr μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026.