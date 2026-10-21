ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 15:46
Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:40
ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 15:28
Ουκρανία: Η Ρωσία χτυπά και πάλι τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:01
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:33
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει το Watergas Project του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 13:22
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 12:25
Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:52
Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:31
COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 11:00
Σταύρος Παπασταύρου σε Πάτμο και Λέρο: «Με έργα που δίνουν λύσεις, στηρίζουμε έμπρακτα τους νησιώτες μας»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 10:42
Δημ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Φρένο στην περαιτέρω αύξηση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 10:21
Ρένα Δούρου: Άλλη μια «επιτυχία» της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 09:51
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ο νόμος α λα καρτ: Αποθήκευση προαιρετική για τα κέντρα δεδομένων και οι περικοπές των Διαχειριστών με δικά μας λεφτά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/10/2026 - 09:48
AIForum26: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα σήμερα»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/10/2026 - 09:13
ΠΑΣΟΚ: Πολύ αρνητική εξέλιξη στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:59
Ειδικό φορολογικό καθεστώτος θέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία ζητούν τα εργατικά κέντρα της Περιφέρειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 08:47
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει την έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Το «οχυρό» του 25% για τον Μητσοτάκη και η θεωρία της «επιτυχημένης κατάρρευσης»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/10/2026 - 08:12
Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ανάσα 8 δισ. ευρώ από τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:09
Fourlis: Πώς θωρακίζεται απέναντι στο ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:07
5 καθημερινές συσκευές που περιέχουν ραδιενεργά υλικά χωρίς να το ξέρουμε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Το πλυντήριο ρούχων δεν στραγγίζει; Πώς θα γλιτώσετε τα έξοδα επισκευής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,4 δισ. ευρώ σε έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:50
Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:48
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου για την Καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:46
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:35
Καταγγελία ΣΥΦΩΕΛ στην Κομισιόν για περικοπές και αρνητικές τιμές φωτοβολταϊκών - Στο τελικό στάδιο οι προσφυγές για αποζημιώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 15:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας

ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 15:28
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ ένωσε τις δυνάμεις της με τη WE4ALL, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τη Βόρεια Εύβοια μέσα από το πρόγραμμα «Sustainability Seeds». Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να συμβάλει στην ολιστική αναγέννηση της περιοχής μέσα από μια πολυεπίπεδη παρέμβαση, συνδυάζοντας την κοινωνική και οικονομική στήριξη των τοπικών κοινοτήτων με δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς.

Η δράση εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ για τη στήριξη των επηρεαζόμενων κοινοτήτων (affected communities) στις περιοχές δραστηριοποίησής του. Εστιάζοντας στη Βόρεια Εύβοια, μια περιοχή που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών του 2021, η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες περιβαλλοντικής αποκατάστασης και κοινωνικοοικονομικής ενίσχυσης, στις οποίες ο Όμιλος ΔΕΗ μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά, δημιουργώντας μετρήσιμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Το πρόγραμμα «Sustainability Seeds», αναπτύχθηκε γύρω από δύο βασικούς πυλώνες: την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής και την ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν 500 καρποφόρα δέντρα σε πληγέντες αγρότες της Βόρειας Εύβοιας, με στόχο την αποκατάσταση μέρους της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Οι αγρότες ανέλαβαν τη φύτευση και τη φροντίδα των δέντρων, ενισχύοντας την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη σταδιακή αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν 10 εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία της Βόρειας Εύβοιας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 μαθητών. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, κατανοώντας καλύτερα τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στην προστασία του.

Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστική και μακροπρόθεσμη αξία για τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Μέσα από συνεργασίες με φορείς, όπως η WE4ALL, συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις με μετρήσιμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

δεη_-_we4all_e5d03a78dac008e8.jpg

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας 21 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε για τέταρτη χρονιά σε όλη την Ελλάδα στο ΔΕΗ 3x3 Street Basketball
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε για τέταρτη χρονιά σε όλη την Ελλάδα στο ΔΕΗ 3x3 Street Basketball

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέδωσε τρία ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ με δωρεά της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέδωσε τρία ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ με δωρεά της ΔΕΗ

ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα

Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ

ΔΕΗ: Συνεχίζεται η έκπτωση στο «μπλε» τιμολόγιο, συγκράτηση της αύξησης στο «πράσινο»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Συνεχίζεται η έκπτωση στο «μπλε» τιμολόγιο, συγκράτηση της αύξησης στο «πράσινο»

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία