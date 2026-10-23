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Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 15:33
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  • Έργα εμπνευσμένα από την 75χρονη διαδρομή και τη βιομηχανική κληρονομιά της ΔΕΗ
  • Ελεύθερη είσοδος για το κοινό έως τις 10 Ιανουαρίου 2027

Με 55 έργα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ανάδειξη των πέντε νικητών του ομώνυμου ανοιχτού καλλιτεχνικού διαγωνισμού, εγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο.

Η έκθεση ανοίγει στο κοινό με ελεύθερη είσοδο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, ενώ στους πέντε δημιουργούς που διακρίθηκαν απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους €20.000.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου, συγκεντρώνει τα έργα που διακρίθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από χίλιες συμμετοχές που υποβλήθηκαν στον δεύτερο ανοιχτό καλλιτεχνικό διαγωνισμό της ΔΕΗ. Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, design, κινούμενη εικόνα, ηχητικές δημιουργίες, εγκαταστάσεις και performance συνθέτουν μια πολυσυλλεκτική έκθεση σύγχρονης τέχνης, μέσα σε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιομηχανική κληρονομιά της χώρας.

Οι δημιουργοί προσέγγισαν την ιστορία και τη βιομηχανική κληρονομιά της ΔΕΗ μέσα από διαφορετικά μέσα και σύγχρονες καλλιτεχνικές γλώσσες, αξιοποιώντας παράλληλα υλικό από τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ. Τα έργα φωτίζουν έτσι διαφορετικές πτυχές της διαδρομής της ΔΕΗ για περισσότερα από 75 χρόνια και της σχέσης της με την ελληνική κοινωνία, μέσα σε έναν χώρο που αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτής της ιστορίας.

Στα εγκαίνια της έκθεσης και την τελετή βράβευσης στελέχη της εταιρείας, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από τον χώρο του πολιτισμού και προσκεκλημένοι, περιηγήθηκαν στα 55 έργα που παρουσιάζονται στον Ιστορικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Νέου Φαλήρου της ΔΕΗ.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Για περισσότερα από 75 χρόνια η ΔΕΗ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας με την τέχνη και τον πολιτισμό να έχουν σταθερή θέση σε αυτή τη διαδρομή. Σήμερα, αυτή η σχέση εξελίσσεται, δημιουργώντας χώρο για νέες ιδέες, νέες φωνές και σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Με την έκθεση “Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2”, οι ίδιοι οι δημιουργοί μάς προσκαλούν να δούμε μέσα από τη δική τους ματιά την ιστορία της ΔΕΗ, τη βιομηχανική της κληρονομιά και όσα η ενέργεια συμβολίζει για τη χώρα και τους ανθρώπους της. Η στήριξη του πολιτισμού αποτελεί για τη ΔΕΗ στρατηγική επιλογή με διαχρονικό χαρακτήρα, που συνδέει την ιστορική της παρακαταθήκη με τη σύγχρονη δημιουργία και ενισχύει τον διάλογο της τέχνης με την κοινωνία».

Ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής της έκθεσης, Χριστόφορος Μαρίνος, ανέφερε σχετικά: «Ο ηλεκτρισμός άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Άλλαξε όμως και την τέχνη, προσφέροντας στους δημιουργούς νέα μέσα και δυνατότητες έκφρασης. Η έκθεση “Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη, vol. 2” διερευνά αυτή την αλληλεπίδραση, αποτυπώνοντας συγχρόνως ποικίλες και ενδιαφέρουσες όψεις της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, της τέχνης που παράγεται σήμερα στην Ελλάδα. Έχοντας συγκεντρώσει περισσότερες από 1.000 συμμετοχές, τα 55 έργα που εκτίθενται, διακρίνονται για την πρωτοτυπία και την ευρηματική προσέγγιση του θέματος. Για μένα, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ο ίδιος ο ΑΗΣ Νέου Φαλήρου, ένας χώρος με ισχυρή προσωπικότητα και ιστορία. Επιδίωξα να αναδείξω την ιδιαιτερότητά του, δημιουργώντας νέες, απρόβλεπτες σχέσεις ανάμεσα στα έργα και το βιομηχανικό περιβάλλον».

Πέντε βραβεία συνολικής αξίας €20.000

Πέντε από τα 55 έργα της έκθεσης απέσπασαν τα χρηματικά βραβεία του διαγωνισμού, συνολικού ύψους €20.000. Συγκεκριμένα, το 1ο βραβείο (€8.000) απονεμήθηκε στον Ορέστη Μαυρουδή, το 2ο βραβείο (€5.000) στον Διονύση Χριστοφιλογιάννη και το 3ο βραβείο (€3.000) στην Σοφία Ντώνα. Το 4ο και το 5ο βραβείο, ύψους €2.000 το καθένα, απονεμήθηκαν στους VASKOS (Βασίλης Νούλας και Κώστας Τζημούλης) και τη Βιργινία Μαστρογιαννάκη αντίστοιχα.

Τα πέντε έργα που βραβεύτηκαν στον διαγωνισμό επέλεξε η επταμελής κριτική επιτροπή, με μέλη τις/τους Κατερίνα Γρέγου, Γιώργο Κουμεντάκη, Χριστόφορο Μαρίνο, Μαρία Μαυροειδή, Έλενα Μαυρομιχάλη, Θούλη Μισιρλόγλου και Γιώργο Τζιρτζιλάκη.

Η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2»

Η έκθεση παρουσιάζεται στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο (Σολωμού 1 & Δημητρίου Φαληρέως,15847 Πειραιάς) και θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως και την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2027.

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Παρασκευή: 17:00 – 21:00

Σάββατο – Κυριακή: 16:00 – 21:00

Κατά τις επίσημες αργίες, η έκθεση θα παραμένει κλειστή

Είσοδος ελεύθερη

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