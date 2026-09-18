Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο

Αναφερόμενος στο θέμα του καλωδίου και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, ο κ. Μητσοτάκης, αφού τόνισε ότι το έργο θα ξεκινήσει σύντομα, υπογράμμισε: «Η απόφαση της γαλλικής Meridiam να επενδύσει στο καλώδιο, να αποκτήσει ουσιαστικά την πλειοψηφία αυτού του έργου, σηματοδοτεί προφανώς και τη θέληση του συγκεκριμένου επενδυτικού ταμείου, με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης, να προχωρήσει το έργο.

Δεν θα επένδυε σε ένα έργο το οποίο θα θεωρούσε και η ίδια ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Νομίζω ότι αυτή είναι και μια πολύ καλή πιστοποίηση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου, αλλά και της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής του σημασίας.

Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται με εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω και η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσκόμματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης, τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει».

Σε ερώτησε για το εάν η Ελλάδα περιμένει αντιδράσεις από την Τουρκία και εάν θα εμπλακεί και η Γαλλία σε μια τέτοια περίπτωση, είπε: «Δεν θέλω να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Θα σας πω μόνο ότι προφανώς υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος, για τις επόμενες κινήσεις μας».

Για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Καταρχάς, μία σύντομη εξήγηση του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πράγματι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας. Αυτή η οικονομική αστάθεια έρχεται να επιτείνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που είναι η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών, την οποία τη βιώνουν και οι Έλληνες πολίτες, αλλά, θα έλεγα, παντού στον κόσμο οι καταναλωτές στο πετσί τους, μετά την πανδημία.

Δεν έχουμε, δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε μόνο τις αυξημένες τιμές των τελευταίων εβδομάδων. Όλο αυτό το πρόβλημα επικάθεται πάνω στο γεγονός ότι έχουμε έναν συσσωρευμένο πληθωρισμό, ουσιαστικά μιας πενταετίας.

Αυτό, θα το ξαναπώ, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισπανία και η Γαλλία και η Γερμανία, άλλες με μεγαλύτερο πληθωρισμό, άλλες με μικρότερο, όλες οι χώρες έχουν το ίδιο πρόβλημα.

Προσθέστε, λοιπόν, σε αυτό το πρόβλημα μία μεγάλη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι οι αγορές διαπιστώνουν ότι υπάρχουν χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα και «βαράνε το καμπανάκι», αυξάνοντας το κόστος δανεισμού, λέγοντας ουσιαστικά στις χώρες αυτές «μαζέψτε τις δαπάνες σας, διότι δεν θα συνεχίσουμε να σας δανείζουμε με το ίδιο επιτόκιο».

Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη

«Έρχομαι τώρα στην ουσία. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι; Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν τον χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ, στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρσι τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στα 1,75.

Αυτό, λοιπόν, το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρχει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια.

Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.

Και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μία πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί όπου έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.

Εξετάζουμε και μία παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους -τα είχαμε στο παρελθόν- έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν…

Αλλά παραπάνω και λεπτομερείς εξαγγελίες για το ύψος της παρέμβασης, τι θα κάνουν τα διυλιστήρια, τι θα κάνουμε εμείς, θα τα ακούσετε αυτά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αυτό που θέλω, πάντως, να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας είναι ότι θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στο μεγαλύτερο πρόβλημα από τα τρία, αυτή τη στιγμή -δεν υποτιμώ και τα άλλα, θα έρθω και στα υπόλοιπα-, που είναι το κόστος της θέρμανσης. Γιατί προφανώς οι τιμές στις οποίες θα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα, δεν είναι αποδεκτές.

Κάτι ακόμα: έχω πει πολλές φορές ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες. Στη λογική κάποιων κομμάτων που είναι «δώσ’ τα όλα», εμείς πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Αυτές, λοιπόν…

Την Δευτέρα θα σας μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο. Αλλά και κάτι ακόμη: είναι σαφές ότι εδώ δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση. Ας μην είμαστε τόσο απαισιόδοξοι με την Ευρώπη. Επειδή είναι πολύ βολικό τώρα να «πυροβολούμε» γενικά την Ευρώπη δεξιά και αριστερά.

Να πω το εξής: καταρχάς και στο παρελθόν πολλές φορές ελληνικές παρεμβάσεις στην Ευρώπη εισακούστηκαν τελικά. Να δώσω ένα παράδειγμα… Χθες, στην ομιλία της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθέτησε mot à mot, αυτολεξεί, την ελληνική πρόταση την οποία εγώ είχα καταθέσει με επιστολή μου στην ίδια, για έναν έκτακτο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων τύπου Θέουτα. Όταν έχουμε μία τόσο έκτακτη κρίση, η οποία αφορά τελικά τη δυνατότητα των πολιτών μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω.

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ΕΦΚ. Αν όμως είχαμε μία ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε, προσωρινά.

Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.

Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης

«Και τα διυλιστήρια θα βάλουν πλάτη και είναι σημαντικό ότι και τα διυλιστήρια προσέρχονται σε αυτή την συζήτηση, αναλογιζόμενα ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει κι αυτά να συμμετέχουν στο να στηρίξουμε…

Σε ό,τι αφορά τη βενζίνη δεν έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της εβδομάδος».