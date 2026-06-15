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Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου στο πεντάμηνο

Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου στο πεντάμηνο
Άννα Διανά
Δευτέρα, 15/06/2026 - 08:03
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Οι αυξημένες ροές φυσικού αερίου προς τις γειτονικές χώρες αποτέλεσαν το βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, αναδεικνύοντας τον ενισχυμένο διαμετακομιστικό ρόλο της Ελλάδας. Παράλληλα, το LNG διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στις εισαγωγές, ενώ η εγχώρια κατανάλωση κινήθηκε κοντά στα περσινά υψηλά επίπεδα.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Green Tank, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, οι συνολικές εξαγωγές αερίου τον Μάιο 2026 ήταν 1.4 TWh, υπερδιπλάσιες του Απριλίου και εξ’ ολοκλήρου μέσω Σιδηροκάστρου, αφού οι εξαγωγές μέσω των σημείων εξόδου της Νέας Μεσημβρίας και της Κομοτηνής-IGB ήταν μηδενικές. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι αθροιστικά τους πρώτους πέντε μήνες οι εξαγωγές αερίου τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστηα και έφτασαν τις 8 TWh. Το μεγαλύτερο μερίδιο (83.6%) ήταν μέσω Σιδηροκάστρου με 6.7 TWh. Ακολούθησε η πύλη της Κομοτηνής-IGB με συνολικές εξαγωγές 1 TWh για το πεντάμηνο και μερίδιο 12.8%. Τελευταία ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με εξαγωγές 0.3 TWh και μερίδιο 3.7%.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση τον Μάιο ήταν αυξημένη κατά 4,4% σε σχέση με τον Απρίλιο και κατά 6,7% σε σχέση με τον περσινό Μάιο. Ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής ήταν υπεύθυνος για το 71% της εγχώριας κατανάλωσης, με 3.2 TWh και αύξηση 15.4% σε σχέση με τον Απρίλιο. Ακολούθησε ο τομέας των δικτύων με 762 GWh και 16.7% του συνόλου, παρά τη μείωση κατά 22.7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τελευταία η βιομηχανία με 562 GWh και πολύ κοντά στα επίπεδα του Απριλίου (-2.6%), ενώ το μερίδιό της στη συνολική κατανάλωση ήταν 12.3%.

Στο πεντάμηνο η συνολική εγχώρια κατανάλωση κατέγραψε ιστορικό υψηλό φτάνοντας στα 29.35 TWh αυξημένη κατά 1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ο τομέας του ηλεκτρισμού παρέμεινε ο μεγαλύτερος καταναλωτής με 18.5 TWh παρά τη μικρή μείωση (-2.1%) συγκριτικά με το 2025. Τα δίκτυα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής με 7.4 TWh και τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση γι’ αυτό το διάστημα μετά το 2022. Συγκριτικά με το πρώτο πεντάμηνο πέρυσι η κατανάλωση των δικτύων αυξήθηκε κατά 4.4%. Η βιομηχανία βρέθηκε στην τελευταία θέση με 3.4 TWh και αύξηση 12.3% σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Όσον αφορά τον καταμερισμό της εγχώριας κατανάλωσης στους τρεις τομείς, ο ηλεκτρισμός είχε μερίδιο 63.1%, τα δίκτυα 25.3% και η βιομηχανία 11.6%.

Τον Μάιο οι καθαρές εισαγωγές φυσικού αερίου που κάλυψαν τις εγχώριες ανάγκες διαμορφώθηκαν στις 4,57 TWh, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με τον Απρίλιο.

Το LNG μέσω της Ρεβυθούσας διατήρησε την πρωτιά στις εισαγωγές, με 1,85 TWh, αν και οι ποσότητες ήταν μειωμένες κατά 12,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Το FSRU Αλεξανδρούπολης παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένης συντήρησης, με αποτέλεσμα να μην καταγραφούν εισαγωγές μέσω της πύλης της Αμφιτρίτης. Σε απόσταση αναπνοής από το LNG βρέθηκε το ρωσικό αέριο που εισέρχεται μέσω Σιδηροκάστρου, καθώς οι καθαρές εισαγωγές ανήλθαν σε 1,78 TWh, αυξημένες κατά 35,3% σε σχέση με τον Απρίλιο. Τρίτη πηγή εφοδιασμού ήταν το αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP και της Νέας Μεσημβρίας, με εισαγωγές 0,94 TWh. Αντίθετα, για ακόμη έναν μήνα δεν καταγράφηκαν εισαγωγές από την πύλη των Κήπων.

Σε επίπεδο πενταμήνου, οι καθαρές εισαγωγές φυσικού αερίου για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης διαμορφώθηκαν στις 29,4 TWh, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Κυρίαρχη πηγή εφοδιασμού παρέμεινε το LNG μέσω Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, με συνολικές εισαγωγές 18,9 TWh, επίδοση που συνιστά ιστορικό υψηλό για το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το ρωσικό αέριο μέσω Σιδηροκάστρου με 7,2 TWh, καταγράφοντας ωστόσο σημαντική μείωση 39,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ακολούθησε το αζέρικο αέριο μέσω TAP με 4,3 TWh. Ως αποτέλεσμα, το LNG κάλυψε σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας στο πεντάμηνο, με μερίδιο 64,3%, έναντι 24,4% για το αέριο που εισήλθε από το Σιδηρόκαστρο και 14,7% για τις ποσότητες που διακινήθηκαν μέσω Νέας Μεσημβρίας.

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