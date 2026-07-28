Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Γ. Μανιάτη: Να αξιολογήσει η Ελλάδα τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Κοζάνη

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Τρίτη, 28/07/2026 - 11:44
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Η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει ότι αξιολόγησε τις σωρευτικές επιπτώσεις και τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής πριν από την αδειοδότηση των έργων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων αποτελεί υποχρέωση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ότι η ευθύνη εφαρμογής της ανήκει στις εθνικές αρχές. Αυτό προκύπτει από την απάντησή της στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με τη συγκέντρωση μεγάλων ενεργειακών έργων στην ορεινή ζώνη Βουνάσια–Καμβούνια της Δυτικής Μακεδονίας.

Στην απάντησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με την Οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οφείλουν να εξετάζουν όχι μόνο τις επιπτώσεις κάθε έργου ξεχωριστά, αλλά και τις σωρευτικές επιπτώσεις από άλλα υφιστάμενα ή εγκεκριμένα έργα.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι, βάσει της Σύμβασης του Aarhus, η Ελλάδα οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και τη δικαιότερη κατανομή των ωφελειών στις τοπικές κοινωνίες.

Η ερώτηση του Γιάννη Μανιάτη αφορούσε τη συγκέντρωση επτά έργων αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δεσκάτης, Γρεβενών, Σερβίων και Κοζάνης, παράλληλα με δεκάδες έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες ενεργειακές υποδομές.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταφέρει πλέον το βάρος στις ελληνικές αρχές, οι οποίες καλούνται να αποδείξουν ότι κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων αξιολόγησαν όχι μόνο τις επιπτώσεις κάθε έργου μεμονωμένα, αλλά και τη συνολική επιβάρυνση που προκαλεί η συγκέντρωση όλων αυτών των ενεργειακών εγκαταστάσεων στην ίδια περιοχή.

Δήλωση του Γιάννη Μανιάτη

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει με απόλυτη σαφήνεια ότι η αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων δεν αποτελεί επιλογή, αλλά υποχρέωση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζει επίσης ότι η ευθύνη εφαρμογής αυτών των κανόνων ανήκει στις ελληνικές αρχές.

Η κυβέρνηση οφείλει πλέον να απαντήσει με συγκεκριμένα στοιχεία. Πώς αξιολογήθηκαν οι σωρευτικές επιπτώσεις επτά αντλησιοταμιεύσεων και δεκάδων ακόμη ενεργειακών υποδομών στην ίδια ορεινή ενότητα; Ποια επιστημονική μελέτη τεκμηριώνει ότι η συγκέντρωση όλων αυτών των έργων δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής;

Η ενεργειακή μετάβαση είναι εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Δεν μπορεί όμως να υλοποιείται αποσπασματικά, χωρίς ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς τεκμηριωμένη αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων και χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά από τους πολίτες να εμπιστευθούν τις επιλογές της χωρίς να παρουσιάζει τα επιστημονικά στοιχεία που τις τεκμηριώνουν. Οφείλει να δημοσιοποιήσει τη μελέτη που αποδεικνύει ότι αξιολογήθηκαν οι σωρευτικές επιπτώσεις και η φέρουσα ικανότητα της Βουνάσιας πριν από την αδειοδότηση των έργων. Αν αυτή η τεκμηρίωση δεν υπάρχει, τότε ανακύπτει σοβαρό ζήτημα εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

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