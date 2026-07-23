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Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2025

Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2025
Newsroom
Πέμπτη, 23/07/2026 - 13:20
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Η συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας έφτασε τους 420 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου το 2025, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία μιας αναφοράς που δημοσιοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου από την Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας (ΝΕΑ).

Η παραγωγή αργού πετρελαίου κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών στα 216 εκατομμύρια τόνους το 2025, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου κατέγραψε μία ετήσια αύξηση μεγαλύτερη από 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για ένατη συνεχόμενη χρονιά, πετυχαίνοντας μία σημαντική βελτίωση στην υλοποίηση της στρατηγικής ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης του Πεκίνου, σύμφωνα με τη ΝΕΑ.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κινεζική παραγωγή πετρελαίου από σχιστόλιθους ξεπέρασε τα 8,5 εκατομμύρια τόνους το 2025, υπερδεκαπλασιάζοντας τον όγκο της παραγωγής σε σύγκριση με το 2018.

Η ίδια αναφορά σημείωσε ότι μεταξύ του 2019 και του 2025, οι τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υλοποίησαν πλήρως ένα επταετές πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κίνα, καταγράφοντας επιδόσεις ρεκόρ τόσο στο επίπεδο της διαμόρφωσης των ενεργειακών αποθεμάτων, όσο κι στο επίπεδο της παραγωγής.

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