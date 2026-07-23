ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 4 Μαΐου 2026 ¨Πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027”, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡAΑΕY ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Αποστολέας: Trans Adriatic Pipeline AG

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-416560/19.05.2026

Αποστολέας: Gastrade A.E.

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-416844/25.05.2026

Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-416852/26.05.2026

Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-416876/30.05.2026

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-417198/02-06-2026 Εμπιστευτικό