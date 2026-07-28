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Αφαίρεση του βραβείου "Γαλάζια Σημαία" από εννέα (9) ελληνικές ακτές

Αφαίρεση του βραβείου &quot;Γαλάζια Σημαία&quot; από εννέα (9) ελληνικές ακτές
Newsroom
Τρίτη, 28/07/2026 - 14:17
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Εννέα (9) ακτές βραβευμένες από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 2026 και έχασαν το βραβείο τους, επειδή είτε δεν οργανώθηκαν τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με τη διαδικασία του Προγράμματος, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ), ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση. Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της Γαλάζιας Σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Παράλληλα συνεχίζονται επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που, επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και σε άλλες ακτές, θα ακολουθήσουν κι άλλες αποσύρσεις που θα ανακοινωθούν με επόμενα Δελτία Τύπου.

Τονίζουμε ότι η απόσυρση στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει, κατά τα πρότυπα του Προγράμματος, εξαιρετική.

Οι 9 ακτές, οι οποίες αποσύρονται είναι οι εξής:

  • Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
  • Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
  • Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
  • Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
  • Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
  • Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
  • Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
  • Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

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