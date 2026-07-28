ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την τιμολόγηση Ιουνίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 15:45
Κάτω από τα 80 δολάρια έφθασε η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου (αργού αναφοράς)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 15:32
Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:46
Αφαίρεση του βραβείου "Γαλάζια Σημαία" από εννέα (9) ελληνικές ακτές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 13:57
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 13:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 13:10
Π. Κουκουλόπουλος: Έναντι καλωσορίσματος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του κλιμακίου Υπουργών στο Ν.Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 12:52
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Γ. Μανιάτη: Να αξιολογήσει η Ελλάδα τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Κοζάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 11:44
Η LG Electronics ενισχύει τις παγκόσμιες δυνατότητες εγκατάστασης και σέρβις με την επέκταση των ακαδημιών HVAC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/07/2026 - 11:00
Το Πεκίνο προωθεί τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής πετρελαίου από σχιστόλιθους
ΚΟΣΜΟΣ
28/07/2026 - 10:30
ΕΜΠ: Έναρξη λειτουργίας του νέου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 09:58
AKTOR: Υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 09:22
Περιοδεία 7 Υπουργών σήμερα στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 09:09
Italgas: Eγκρίθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 30ής Ιουνίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 09:06
Σταύρος Παπασταύρου: Ιστορικής σημασίας η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εργαλείο απενοχοποίησης της κυβερνητικής κοινωνικής αναλγησίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/07/2026 - 08:16
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Λιγότερο Ταμείο Ανάκαμψης, περισσότερη εθνική συμμετοχή - Τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 08:13
ΔΕΣΦΑ: Το πρώτο βήμα για τον αγωγό πράσινου υδρογόνου - Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 08:09
7 λόγοι που μπορεί το AC να αυξήσει την υγρασία στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 07:03
Πώς λειτουργεί και πότε συμφέρει το «εναλλακτικό» air condition
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 07:03
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Με Bronze διακρίθηκε στα Effie Awards Hellas 2026 η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/07/2026 - 15:52
Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 15:45
Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης ενόψει ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 15:05
Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/07/2026 - 14:40
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγών και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
27/07/2026 - 13:49
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 13:20
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση στραγγαλίζει τις ΔΕΥΑ με το ενεργειακό κόστος και μετά τις εξαναγκάζει σε συγχωνεύσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 12:27
Η Schneider Electric και η AMD παρουσιάζουν το πρώτο reference design της πλατφόρμας Helios για την επιτάχυνση της υλοποίησης AI factories
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/07/2026 - 11:48
Πτώση των τιμών πετρελαίου κατά 5% και πλέον εξαιτίας ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/07/2026 - 11:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber
Newsroom
Τρίτη, 28/07/2026 - 13:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε συνέχεια και της τελευταίας συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της χώρας, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Μάιο.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και για την κοινή δέσμευση Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π. Κουκουλόπουλος: Έναντι καλωσορίσματος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του κλιμακίου Υπουργών στο Ν.Κοζάνης
Π. Κουκουλόπουλος: Έναντι καλωσορίσματος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του κλιμακίου Υπουργών στο Ν.Κοζάνης 28 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Ε65 - Τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται και οι κίνδυνοι κοινωνικοποιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ε65 - Τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται και οι κίνδυνοι κοινωνικοποιούνται

Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Γιάννης Τριήρης: Το αρνητικό ιστορικό ρεκόρ που «ξεχνάει» ο πρωθυπουργός
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το αρνητικό ιστορικό ρεκόρ που «ξεχνάει» ο πρωθυπουργός

Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου

Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση

Στην Άγκυρα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης