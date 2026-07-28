Π. Κουκουλόπουλος: Έναντι καλωσορίσματος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του κλιμακίου Υπουργών στο Ν.Κοζάνης

Όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, οι κυβερνητικές φιέστες στη Δυτική Μακεδονία αυξάνονται. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλληλοσυγχαίρονται και αλληλοχειροκροτούνται για το πόσο επιτυχημένα κυβερνούν από το 2019. Ο τόπος μας μετατρέπεται σε ντεκόρ για – επαγγελματικά σκηνοθετημένες – λήψεις φωτογραφιών και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια καλοστημένη “γη της επαγγελίας” για τα προεκλογικά σποτάκια της ΝΔ.

Ο πειρασμός του σχολιασμού κάθε φορά, σε κάθε επίσκεψη, είναι ειλικρινά μεγάλος. Τα 7,5 δις του κ. Μητσοτάκη που από το 2021 ακόμα αγνοούνται, το μονοψήφιο ποσοστό πραγματικής απορρόφησης του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης έπειτα από τόσα χρόνια, η προεκλογική “κολοβή” δήθεν νομοθέτηση της Ρήτρας χωρίς την παραμικρή υποχρεωτικότητα στην εφαρμογή της, οι αρνητικές πρωτιές της περιοχής σε ερήμωση – ανεργία – μείωση κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τα αντιδημοκρατικά τετελεσμένα του οιονεί Πρωθυπουργού της Δυτικής Μακεδονίας κ. Στάσση, όλα αυτά και τόσα άλλα αποτελούν πειρασμούς για να γράφονται κατεβατά.

Ως εδώ, όμως, με τα επικοινωνιακά παιχνιδάκια στις πλάτες της περιοχής μας.

Οι Δυτικομακεδόνες, κομπάρσοι στην προεκλογική θερινή “επιθεώρηση” που ανεβάζει η ΝΔ, αρνούμαστε να γίνουμε.

Η πραγματικότητα απαντά από μόνη της.

Όποιος ζει στην Κοζάνη, την ξέρει.

Όποιος δεν την ξέρει, απλά δεν ζει στην Κοζάνη.

Ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι να αναλώνεται στο σχολιασμό του τι (ισχυρίζονται ότι) έκαναν οι άλλοι. Είμαστε εδώ για να πούμε τι θα κάνουμε εμείς.

Αφήνουμε, λοιπόν, τη ΝΔ μόνη της, να αποχαιρετά την αυτοδυναμία που ξεθωριάζει σαν όνειρο θερινής νυκτός.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί με την κοινωνία, για να κάνουμε πράξη τη ριζικά ανατρεπτική πρόταση διακυβέρνησης, που με ρεαλισμό, τεκμηρίωση και σοβαρότητα έχουμε επεξεργαστεί. Αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα τις τρεις δεσμεύσεις για τη Δυτική Μακεδονία στις 100 πρώτες μέρες διακυβέρνησής μας, όπως αναλυτικά τις έχω ανακοινώσει: 1) Επιμήκυνση στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων. 2) Ριζική αλλαγή των όρων ανάπτυξης ΑΠΕ. 3) Σωστή νομοθέτηση της Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης, με διυπουργική υποχρεωτικότητα που διασφαλίζεται δεσμευτικά βάσει προληπτικών και κατασταλτικών δικλίδων ασφαλείας ( λεπτομέρειες στη σχετική παρουσίαση: https://koukoulopoulos.gr/reis-desmeyseis-gia-dyt-mak/ ).

Καλή τύχη στη ΝΔ στα εσωκομματικά της ταυτοτικά αδιέξοδα.

Εμείς προχωράμε απερίσπαστα ενωμένοι, για να κάνουμε πράξη την Αλλαγή, με την πεποίθηση ότι οι Δυτικομακεδόνες αξίζουν να αναδειχθούν, από κομπάρσοι των κυβερνητικών βίντεο, σε πρωταγωνιστές της αληθινής ζωής.