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Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών
Newsroom
Παρασκευή, 24/07/2026 - 09:41
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Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την προσθήκη διάταξης στην Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης Πελατών (ΦΕΚ Β΄1788/2020) για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών, λόγω απόκλισης των δηλωθεισών καταναλώσεων φυσικού αερίου έναντι των πραγματικών

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του Διαχειριστή Hengas για την προσθήκη διάταξης στην Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης Πελατών (ΦΕΚ Β΄1788/2020) σχετικά με την θέσπιση μηχανισμού για την ανάκτηση κόστους επενδύσεων που πραγματοποιούνται για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών. Ο μηχανισμός ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις κατανάλωσης του πελάτη, οι οποίες αποτελούν το βασικό στοιχείο τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης του έργου, αποκλίνουν ουσιωδώς από τις πραγματικά καταναλωθείσες ποσότητες.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, η θέσπιση μηχανισμού είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα σημαντικό οικονομικό και τεχνικό ζήτημα διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και βέλτιστη λειτουργία του δικτύου διανομής καθώς και την ισότιμη μεταχείριση των χρηστών, αφού το μη ανακτημένο κόστος δε θα επιβαρύνει όλους του χρήστες διανομής αλλά αποκλειστικά τον βιομηχανικό πελάτη για τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη επένδυση.

Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

«Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι, η σύνδεση της εγκατάστασής του με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, καθώς και η τυχόν χορήγηση έκπτωσης, απαλλαγής ή μηδενικής χρέωσης Τελών Σύνδεσης ή/και Τελών Επέκτασης, βασίζονται στα δηλωθέντα από τον ίδιο στοιχεία περί δυναμικότητας, εκτιμώμενης ετήσιας κατανάλωσης, περιόδου λειτουργίας και προφίλ χρήσης της σύνδεσης (όπως αυτά αποτυπώνονται στο Δελτίο Τεχνικής Επίσκεψης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης Σύνδεσης).

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, ο Διαχειριστής εκπονεί τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της απαιτούμενης σύνδεσης, επέκτασης, ή/και λοιπής αναγκαίας τεχνικής παρέμβασης στο Δίκτυο, στην οποία προσδιορίζονται το αναγκαίο τεχνικό αντικείμενο, το προϋπολογισμένο κόστος της σχετικής επένδυσης, ο τρόπος και ο βαθμός ανάκτησης του κόστους μέσω Τελών Σύνδεσης, Τελών Επέκτασης, προκαταβολών, χρεώσεων διανομής ή άλλων νόμιμων χρεώσεων. Τα δηλωθέντα στοιχεία του Πελάτη και τα στοιχεία που προσδιορίζονται από την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση του Διαχειριστή αποτυπώνονται στο Δελτίο Τεχνικής Επίσκεψης και στην Προσφορά Σύνδεσης και αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή της παρούσας ρήτρας.

Εάν, για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του Διαχειριστή ή σε γεγονός ανωτέρας βίας, η πραγματική δυναμικότητα του Πελάτη υπολείπεται κατά 10% από τη δηλωθείσα δυναμικότητα, ή η πραγματική κατανάλωσή του κατά τη δηλωθείσα περίοδο λειτουργίας υπολείπεται ποσοστού 10% της δηλωθείσας κατανάλωσης, ή η πραγματική περίοδος λειτουργίας/χρήσης υπολείπεται ουσιωδώς της δηλωθείσας, ή τα πραγματικά έσοδα διανομής υπολείπονται των εσόδων που ελήφθησαν υπόψη για την οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης, ο Πελάτης οφείλει στον Διαχειριστή ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των χρεώσεων διανομής που θα αντιστοιχούσαν στα δηλωθέντα στοιχεία και των χρεώσεων διανομής που πράγματι προέκυψαν. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται ετησίως, εντός 30 ημερών από τη λήξη κάθε συμβατικού έτους. Σε περίπτωση πρόωρης αποσύνδεσης, παύσης ουσιώδους χρήσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο υπολογισμός πραγματοποιείται κατά τον χρόνο επέλευσης του σχετικού γεγονότος

Η ΡΑΑΕΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τυχόν απόψεις τους επί της ως άνω πρότασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

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