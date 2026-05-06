H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
Newsroom
Τετάρτη, 06/05/2026 - 09:22

Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι «σαφώς μη βιώσιμο», προειδοποίησε την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), την ώρα που η γηραιά ήπειρος υφίσταται τη μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενη.

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ σε ομιλία που εκφώνησε στην Φρανκφούρτη κατά την έναρξη συνεδρίου που συνδιοργανώνουν η ΕΚΤ, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και το ερευνητικό κέντρο Cetex του Λονδίνου.

Σε αυτό το πλαίσιο που επιβαρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας «προσφέρουν την πιο προφανή οδό» για τη μείωση των αρμπιτράζ μεταξύ των βασικών στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή την ασφάλεια του εφοδιασμού, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις προσιτές τιμές, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ.

Εσωτερικές αναλύσεις της ΕΚΤ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες των οποίων η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται περισσότερο σε μη ορυκτές πηγές, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, προστατεύτηκαν καλύτερα από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κεντρική τραπεζίτη, «ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τη μετάβαση είναι επίσης σημαντικός».

Αυτό συνεπάγεται «την εύρεση των πιο αποδοτικών διαδρομών σε οικονομικό επίπεδο» για την προώθηση ταυτόχρονα της ανάπτυξης και της απανθρακοποίησης.

Από τότε που υπογράφηκε η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα το 2015, με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2 ° C ή ακόμη στον 1,5 ° C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ο κόσμος βίωσε τη δεκαετία «την πιο θερμή που έχει καταγραφεί ποτέ», υπενθύμισε η Λαγκάρντ.

Φαίνεται, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, ότι «η συνολική απάντηση, εκ μέρους των κυβερνήσεων όπως και των κοινωνιών στο σύνολό τους, παρέμεινε κατώτερη αυτής που απαιτεί η κατάσταση».

Ένας από τους λόγους είναι ότι «η κλιματική αλλαγή -ένα φαινόμενο που επιβάλλεται ανεξάρτητα από πολιτικές θέσεις- έγινε από μόνο του ένα κομματικό θέμα», υπογράμμισε η Γαλλίδα Λαγκάρντ.

Ο κόσμος χρειάζεται επομένως μια «αμερόληπτη» ανάλυση προκειμένου «να επιλέξει τη σχετική πληροφορία αγνοώντας τον περιττό θόρυβο και να βοηθήσει αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις όπως και τους πολίτες να καταλάβουν τα σήματα και αυτό που διακυβεύεται».

