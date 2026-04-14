Πώς διαμορφώνονται οι τιμές καυσίμων ανά νομό -Η ακρίβεια περνά από την αντλία στο ράφι

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές καυσίμων ανά νομό -Η ακρίβεια περνά από την αντλία στο ράφι

Θανάσης Κουκάκης
Τρίτη, 14/04/2026 - 08:01

Πρωταθλήτριες στην ακρίβεια στην αμόλυβδη 95 οκτανίων αναδεικνύονται οι Κυκλάδες.

Με μεγάλη αγωνία παρακολουθούν οι καταναλωτές τις τιμές των καυσίμων, καθώς η διατήρηση του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι τροφοδοτεί την ακρίβεια και ροκανίζει τα εισοδήματα τους, καθιστώντας τις μετακινήσεις, αλλά και τις αγορές βασικών προϊόντων και υπηρεσιών ακριβότερές.

Τις προηγούμενες ημέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,077 ευρώ ανά λίτρο σε 4.433 πρατήρια, της αμόλυβδης 100 οκτανίων στα 2,292 ευρώ σε 2.829 πρατήρια, του diesel κίνησης στα 2,073 ευρώ σε 4.785 πρατήρια, του υγραερίου κίνησης στα 1,371 ευρώ σε 1.127 πρατήρια και του πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον στα 1,809 ευρώ ανά λίτρο σε 1.359 σημεία διάθεσης.

Πρωταθλήτριες στην ακρίβεια στην αμόλυβδη 95 οκτανίων αναδεικνύονται οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 2,216 ευρώ ανά λίτρο, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,150 ευρώ και το Ηράκλειο με 2,127 ευρώ. Στην αμόλυβδη 100 οκτανίων, οι Κυκλάδες εμφανίζουν επίσης την υψηλότερη τιμή πανελλαδικά με 2,419 ευρώ το λίτρο, ενώ ακριβές παραμένουν η Ευρυτανία και τα Δωδεκάνησα. Αντίστοιχα, στο diesel κίνησης η ακριβότερη περιοχή είναι και πάλι οι Κυκλάδες με 2,241 ευρώ ανά λίτρο, επιβεβαιώνοντας την έντονη επιβάρυνση των νησιωτικών περιοχών ενόψει της πασχαλινής εξόδου.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και σε ηπειρωτικούς νομούς. Η φθηνότερη αμόλυβδη 95 οκτανίων εντοπίζεται στην Πιερία με 2,053 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πολύ κοντά κινούνται η Λακωνία και οι Σέρρες. Στην αμόλυβδη 100 οκτανίων, η χαμηλότερη τιμή σημειώνεται στην Πρέβεζα με 2,221 ευρώ το λίτρο, ενώ στο diesel κίνησης η Χίος καταγράφει την πιο χαμηλή τιμή πανελλαδικά στα 2,029 ευρώ ανά λίτρο. Στο υγραέριο κίνησης, η χαμηλότερη μέση τιμή εμφανίζεται στη Σάμο με 1,247 ευρώ ανά λίτρο.

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος μετακίνησης των νοικοκυριών, αλλά διαχέεται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, επιβαρύνοντας το τελικό κόστος σχεδόν κάθε προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Από τη μεταφορά πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων μέχρι τη διανομή τροφίμων, εμπορευμάτων και καταναλωτικών αγαθών, η αύξηση του ενεργειακού κόστους μεταφράζεται σε υψηλότερα μεταφορικά έξοδα για επιχειρήσεις και προμηθευτές. Το αποτέλεσμα είναι οι επιβαρύνσεις αυτές να μετακυλίονται σταδιακά στις τελικές τιμές, εντείνοντας τον πληθωρισμό και ασκώντας πρόσθετη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και στην κυβέρνηση η οποία καλείται να λάβει νέα μέτρα, καθώς οι παρεμβάσεις 300 εκατ. ευρώ που έλαβε αρχικά είναι ήδη παρωχημένες.

Φυσικό αέριο: Άλμα εξαγωγών κατά 316% στο πρώτο τρίμηνο
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
Τέσσερις τρόποι εξοικονόμησης για να αντισταθμίσετε τις αυξήσεις στα καύσιμα
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
