Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
25/05/2026 - 08:00
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
25/05/2026 - 07:04
Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
25/05/2026 - 07:04
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
23/05/2026 - 08:20
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
23/05/2026 - 08:20
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
23/05/2026 - 08:20
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
22/05/2026 - 11:52

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 25/05/2026 - 08:04
Η νέα φορολογική επιδρομή που εξαπέλυσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακίνητη περιουσία έρχεται να δώσει το τελειωτικό χτύπημα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, επιβεβαιώνοντας ότι για το Μαξίμου το κόστος στέγασης είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να μετακυλίεται μόνιμα στις πλάτες των νοικοκυριών.

Με το πρόσχημα των λεγόμενων «Τελών Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης», η κυβέρνηση εισάγει έναν νέο, μόνιμο μηχανισμό χαρατσιών πάνω στην κατοικία. Όσο κι αν βαφτίζουν το κρέας ψάρι, η ουσία δεν αλλάζει. Πρόκειται για μια πρόσθετη, έμμεση φορολόγηση της περιουσίας, η οποία μάλιστα θα εισπράττεται εκβιαστικά μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Πίσω από τη γνωστή επικοινωνιακή ρητορική περί «ανάπτυξης» και «ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης», κρύβεται μια βαθιά αντικοινωνική αντίληψη. Για την κυβέρνηση, η ιδιοκτησία κατοικίας δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό δικαίωμα ή παράγοντας σταθερότητας για τον πολίτη, αλλά ως μια σίγουρη, αναξιοποίητη φορολογική βάση.

Σε μια χώρα όπου το κόστος στέγης έχει ήδη μετατραπεί σε βραχνά, κάθε νέα επιβάρυνση λειτουργεί σωρευτικά, στραγγίζοντας το ήδη λεηλατημένο διαθέσιμο εισόδημα της κοινωνίας.

Η αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής βγάζει μάτι. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πουλάει στο ακροατήριό του το αφήγημα των «στοχευμένων ελαφρύνσεων» προς τη μεσαία τάξη, από την πίσω πόρτα ψηφίζονται νέοι, άμεσοι και έμμεσοι μηχανισμοί αφαίμαξης.

Αυτός ο εμπαιγμός γίνεται ακόμα πιο προκλητικός αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης: τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, οι πλειστηριασμοί καλπάζουν και η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία έχει μετατραπεί σε άπιαστο όνειρο για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Μέσα σε αυτή την ασφυκτική πραγματικότητα, τα πολυδιαφημισμένα προγράμματα τύπου «Σπίτι μου» αποδείχθηκαν απλές ασπιρίνες για έναν ασθενή που χρειάζεται επειγόντως χειρουργείο. Παρά τις υψηλές προσδοκίες που καλλιέργησε το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, η αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται πλέον ανοιχτά στην πράξη. Αντί να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών, το μόνο που κατάφεραν ήταν να τροφοδοτήσουν τη ζήτηση και να συντηρήσουν τις στρεβλώσεις της αγοράς, αφήνοντας απροστάτευτα τα πραγματικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Το τελικό ταμείο δείχνει μια ζοφερή πραγματικότητα. Η κατοικία στην Ελλάδα βάλλεται ταυτόχρονα από την υπερφορολόγηση, τα διογκωμένα λειτουργικά κόστη και τις αποτυχημένες, αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα με μέτρα που να έχουν κοινωνικό πρόσημο και επιλέγει, για ακόμα μια φορά, να μεταφέρει όλο το βάρος στους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν το κόστος ζωής να καλπάζει, τα εισοδήματά τους να παραμένουν καθηλωμένα και το όνειρο της δικής τους στέγης να παραμένει άπιαστο.

