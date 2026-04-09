GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026

Η κατανάλωση αερίου αυξήθηκε και στους 3 τομείς τον Μάρτιο φτάνοντας τις 6.6 TWh. Αθροιστικά για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε υψηλό 4ετίας στην κατανάλωση στα δίκτυα και υψηλό 5ετίας στη βιομηχανία. Στην πρώτη θέση των εισαγωγών ήταν το LNG (4.7 TWh), αλλά με σημαντική αύξηση και στις εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου (1.49 TWh και +338% σε σχέση με τον Φεβρουάριο). Ρεκόρ 3ετίας για τις εξαγωγές τον Μάρτιο (2.6 TWh), ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι εξαγωγές έφτασαν τις 5.99 TWh με κύρια πύλη εξόδου (78%) το Σιδηρόκαστρο.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την εγχώρια κατανάλωση, τις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές ορυκτού αερίου. Βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τις Επικυρωμένες Ημερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές Φ.Α (Φεβρουάριος 2026), καθώς και στα Στοιχεία Κατανομών Φ.Α. από το Νέο Σύστημα Εμπορικών Πληροφοριών του ΔΕΣΦΑ (Μάρτιος 2026). Επίσης, χρησιμοποιεί τα τελευταία δημοσιευμένα μηνιαία στοιχεία από τη Eurostat για τις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από τη Ρωσία (Φεβρουάριος 2026).

Κατανάλωση

Μάρτιος

Τον Μάρτιο 2026 η εγχώρια κατανάλωση αερίου έφτασε τις 6.6 TWh, έχοντας αύξηση 15% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, λόγω αύξησης της κατανάλωσης και στους τρεις τομείς. Συγκριτικά με τον περσινό Μάρτιο η ζήτηση αυξήθηκε κατά 24% (+1.3 TWh).

Ειδικότερα ο τομέας ηλεκτρισμού κατανάλωσε το μεγαλύτερο μερίδιο (62%) φτάνοντας τις 4.1 TWh (+21.6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο). Ακολούθησε ο τομέας των δικτύων με 1.73 TWh και μικρή αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (+4.7%). Τελευταία η βιομηχανία με 765 GWh, αυξημένη κατά 7.9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και +11.8% σε σχέση με πέρυσι.

Πρώτο τρίμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 20.43 TWh, ελάχιστα χαμηλότερα από το 2025 (-2.1%) όταν είχαμε την υψηλότερη κατανάλωση αερίου γι’ αυτό το διάστημα του έτους.

Ο τομέας ηλεκτρισμού ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής με 61.1% και αθροιστική κατανάλωση 12.48 TWh για το τρίμηνο. Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, η κατανάλωση του ηλεκτρισμού μειώθηκε κατά 6.4%.

Δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής ήταν τα δίκτυα με μερίδιο 27.7% και αθροιστική κατανάλωση 5.67 TWh για το τρίμηνο φτάνοντας σε υψηλό τετραετίας. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η κατανάλωση στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 4.9%.

Τελευταία στην κατανάλωση ήταν η βιομηχανία με 2.28 TWh και μερίδιο 11.2% επί του συνόλου. Ωστόσο, ήταν η υψηλότερη κατανάλωση της πενταετίας για αυτό το διάστημα του έτους. Συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2025, η ζήτηση αερίου στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7%.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές αερίου τον Μάρτιο 2026 ανήλθαν σε 2.57 TWh και ρεκόρ τριετίας, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του Φεβρουαρίου κατά 37.9% (+0.71 TWh).

Αθροιστικά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, οι εξαγωγές αερίου έφτασαν τις 5.99 TWh, υπερ-τετραπλασιασμός (+316%) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εξαγωγών διοχετεύτηκε μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου (4.7 TWh), ενώ οι εξαγωγές από τον IGB (Interconnector Greece Bulgaria) με σημείο εξόδου την Κομοτηνή έφτασαν τις 1.02 TWh. Οι εξαγωγές από την έξοδο της Νέας Μεσημβρίας ήταν 0.27 TWh.

Εισαγωγές

Μάρτιος

Οι συνολικές εισαγωγές στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς -που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες- ήταν 6.56 TWh τον Μάρτιο, αυξημένες κατά 14% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των καθαρών εισαγωγών από την πύλη του Σιδηροκάστρου.

Στην πρώτη θέση των εισαγωγών τον Μάρτιο ήταν το LNG με 4.72 TWh. Οι εισαγωγές από το FSRU της Ρεβυθούσας (πύλη Αγίας Τριάδας) ήταν 3.68 TWh (+4.6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο). Οι εισαγωγές από το FSRU Αλεξανδρούπολης (πύλη Αμφιτρίτης) ήταν 1.04 TWh, μειωμένες κατά 22.3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η πύλη του Σιδηροκάστρου (που είναι η κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) με καθαρές εισαγωγές 1.49 TWh, επιστρέφοντας σε ποσότητες μεγαλύτερες από 1TWh και σχεδόν 3.4 φορές υψηλότερες από τις εισαγωγές Φεβρουαρίου.

Στην τρίτη θέση ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 0.94 TWh και μείωση 15.2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Πρώτο τρίμηνο του έτους

Αθροιστικά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές καθαρές εισαγωγές αερίου που αξιοποιήθηκαν για εγχώρια χρήση ήταν 20.43 TWh, αυξημένες κατά 11.2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Οι εισαγωγές LNG ήταν πρώτες με μερίδιο 73.2%, και έφτασαν σε ιστορικό υψηλό με 14.93 TWh. Οι καθαρές εισαγωγές από την πύλη του Σιδηροκάστρου ήταν 4.07 TWh και μειωμένες κατά 16.4% σε σχέση με το 2025, ενώ είχαν μερίδιο 19.9%. Οι καθαρές εισαγωγές από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας ήταν 2.43 TWh, μειωμένες κατά 8.7% και με μερίδιο 11.9%.

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό αέριο

Η Ελλάδα έχει μηδενίσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG από τον Νοέμβριο 2024, οπότε ήδη ευθυγραμμίζεται με την μετέπειτα απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, όσον αφορά το ρωσικό αέριο αγωγού, αυτό συνεχίζει να εισάγεται. Ένα μέρος χρησιμοποιείται για εγχώρια χρήση ενώ το μεγαλύτερο διοχετεύεται σε γειτονικές χώρες αφού οι εξαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου είναι σε υψηλά επίπεδα από τις αρχές του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν 8.77 TWh, αυξημένες κατά 18.6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο οι εξαγωγές από την πύλη του Σιδηροκάστρου για το ίδιο διάστημα ήταν 4.7 TWh, και άρα οι καθαρές εισαγωγές ρωσικού αερίου κατέληξαν σε 4.07 TWh.

