Βουλή: «Ναι» της επιτροπής Οικονομικών στην ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass)

Με την παρούσα κύρωση της ΠΝΠ, «ορθώνουμε ανάχωμα» σε μια συνθήκη αδιευκρίνιστης χρονικής έκτασης και χορηγούμε τον μήνα Απρίλιο, μια σημαντική επιδότηση καυσίμων, που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων δύο μηνών, είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γ. Κώτσηρας, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Υπέρ της κύρωσης τάχθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης - πλην του ΚΚΕ που ψήφισε «κατά»- επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο σημαντικής κρίσης, προϊόν ενός πολέμου με μεγάλη χρονική και γεωπολιτική έκταση, μια αβεβαιότητα, την οποία «οφείλουμε να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Και για αυτόν τον λόγο η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στοχευμένα, δημοσιονομικά κοστολογημένα και κρατώντας εφεδρείες για το μέλλον και για το πόσο η συγκεκριμένη κρίση θα διαρκέσει». «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, εάν προκύψει ανάγκη, και αυτή η κατάσταση χρονικά επεκταθεί ακόμα περισσότερο, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να έχουμε τις εφεδρείες, οι οποίες υπάρχουν» είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας αναφορές βουλευτών για τα μέτρα που έχουν λάβει άλλες χώρες, ο κ. Κώτσηρας είπε ότι στην Ισπανία η ελάφρυνση ανέρχεται περίπου στα 30 λεπτά για τη βενζίνη και στα 23 λεπτά για το ντίζελ, ενώ «με τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης, για το χρονικό διάστημα που προβλέπουμε, οι ελαφρύνσεις είναι 36 λεπτά μέσο όρο για τη βενζίνη και 20 λεπτά για το ντίζελ». Δεν άκουσα όμως από κανέναν για την υποχρέωση που έχουμε να τηρήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο και τον δείκτη δαπανών, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όσο για την κριτική ότι με τα έσοδα από τον ΦΠΑ, που θα πάρει το κράτος, πριμοδοτεί την επιδότηση, είπε ότι όταν αυξηθεί, από 1,56 ευρώ το λίτρο σε 2,06 ευρώ το λίτρο, τα έσοδα που έχει από το ΦΠΑ είναι "10" ευρώ και με τις παρεμβάσεις αυτής της επιδότησης γυρίζουμε "20" ευρώ. Είναι παραπάνω. Οπότε αυτό δεν ισχύει εκ των πραγμάτων. «Και περίμενα, αν μη τι άλλο, ειδικά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης [. . .] αυτή η "μετασυνεδριακή του στροφή" να μη συνεπάγεται τον απόλυτη παράδοσή του στο λαϊκισμό και στη δημοσιονομική μη-τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας και τη μη πρόβλεψη της διάρκειας της κρίσης..»

Επικρατεί μια αντίληψη στη ΝΔ ότι η κρίση θα διαρκέσει, και επομένως μπορούμε προς το παρόν να λάβουμε μέτρα συντηρητικά, εν αναμονή επιπλέον ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, είπε ο εισηγητής της μειοψηφίας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης: «Αυτή η πεποίθησή σας μετατρέπεται σε άλλοθι για να μην λάβετε πιο ριζικά μέτρα ελάφρυνσης για τους πολίτες».

Εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Παρασύρης είπε ότι «τα μέτρα οφείλουν να είναι πολύ πιο βαθιά, με μείωση του ΕΦΚ και ειδικά του ΦΠΑ στα καύσιμα, και με ουσιαστική ελάφρυνση σε όλα τα πεδία που αφορούν την ενέργεια [. . ] προκειμένου να μην μολυνθεί συνολικά η οικονομία από την αύξηση των τιμών. [. . .] Αν το πακέτο, το οποίο ανακοινώνετε, αποδειχθεί αναποτελεσματικό, η συνέχεια θα απαιτήσει πολύ γενναιότερες παροχές, ενώ οι πολίτες θα βυθίζονται στον πληθωρισμό και στην παγιωμένη ακρίβεια». Παράλληλα, ο κ. Παρασύρης τόνισε ότι τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης υπολείπονται άλλων χωρών, όπως - μεταξύ άλλων - της Πορτογαλίας με 450 εκ., της Ιρλανδίας με 290 εκατομμύρια, της Κύπρου με 200 εκ. και μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στο ρεύμα, της Ιταλίας της Μελόνι με 2,8 δισεκ. (και μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ) και της Ισπανίας του Σάντζες με 5 δισεκ. και μείωση από 21% σε 10% στο ΦΠΑ και έκπτωση επί της αντλίας. «Όλες οι χώρες αντιλαμβάνονται το επείγον της κατάστασης και την ανάγκη διαρθρωτικών μέτρων και όχι επιφανειακών. Δεν είναι επινόηση του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης η μείωση, ειδικά του ΦΠΑ, αλλά και του ΕΦΚ, αλλά μια αντίληψη που υιοθετούν κυβερνήσεις ακόμη και της δικής σας πολιτικής οικογένειας» είπε ο κ. Παρασύρης.

Την εκτίμηση ότι τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους είναι «ανεπαρκέστατα και σε λάθος κατεύθυνση» διατύπωσε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς. Όπως τόνισε, «κεντρική κυβερνητική επιλογή είναι η επιδότηση της ακρίβειας. Αφήνουν την ακρίβεια να εκδηλωθεί και επικουρούν ένα κομμάτι των καταναλωτών για να ανταποκριθεί στις υψηλές τιμές. Δεν τη χτυπάνε στη ρίζα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμισε ότι το επιχείρημα περί ευρωπαϊκών περιορισμών δεν ευσταθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι άλλες χώρες που πήραν μέτρα, τι ακριβώς κάνουν; Παρανομούν;». Παρέθεσε δε συγκεκριμένα παραδείγματα ευρωπαϊκών παρεμβάσεων: «Η Κύπρος προχώρησε σε μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα και του ΕΦΚ, η Ισπανία μείωσε τον ΦΠΑ στα καύσιμα, η Ιταλία μείωσε τον ΕΦΚ στη βενζίνη και η Ιρλανδία προχώρησε, επίσης, σε φορολογικές μειώσεις στα καύσιμα».

«Ασπιρίνες» χαρακτήρισε ο εισηγητής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης τα μέτρα της κυβέρνησης. Ανέδειξε, μάλιστα, τις ευθύνες των κομμάτων, που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, για τη μετατροπή -όπως είπε- της χώρας σε ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που επιδιώκουν να ελέγξουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής. Ευθύνεστε για τη στήριξη των ευρωνατοϊκών σχεδιασμών, και σήμερα, «έρχεστε να πετάξετε κάποιες παιδικές ασπιρινούλες στον ελληνικό λαό, να τον ξεγελάσετε, να προσπαθήσετε να αντιπαρατεθείτε για το ποιός θα μπορούσε, με καλύτερο περιτύλιγμα, να προσφέρει την ίδια ασπιρίνη, που δεν κάνει τίποτα στα τεράστια προβλήματα», είπε ο κ. Τσοκάνης.

Αυτό το νομοσχέδιο λέει ότι, μόνο τα λαϊκά στρώματα πρέπει να χάσουμε από την κρίση, που θα κάνει τη χώρα φτωχότερη, υποστήριξε ο αγορητής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Το μόνο που λέτε στα λαϊκά στρώματα είναι ότι δεν θα χάσουνε όσα θα χάνανε, χωρίς εσάς. Χρησιμοποιείτε τον λαϊκό κόσμο ως "αμορτισέρ" την ώρα που κοινωνικές ομάδες που θεωρείτε δικές σας, δεν επηρεάζονται, είπε ο κ. Τσακαλώτος.

Για συνέχεια της "ληστρικής" φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης έκανε λόγο ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλειος Βιλιάρδος, σύμφωνα με τον οποίο, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε από το 2019 κατά 11%, ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 54%.. «Με δεδομένο τον υψηλότερο πληθωρισμό που θα προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η φορολογική αισχροκέρδεια του κράτους θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, πόσω μάλλον όταν επιβάλλεται φόρος στον φόρο. Όπως ο Φ.Π.Α. στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Ενώ, ως συνήθως ,η κυβέρνηση θα μοιράσει ξανά ένα μικρό κλάσμα των αυξημένων εσόδων της. Έτσι θα μειωθούν ακόμα μία φορά τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων» τόνισε ο κ. Βιλιάρδος. Για τα μέτρα της κυβέρνησης είπε ότι είναι θετικά, αλλά ανεπαρκή και αποσπασματικά, και πρότεινε τη μείωση τόσο του ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή από το 24% στο 15% όσο και του ΕΦΚ.

Όσο αυξάνουν οι τιμές λόγω της κρίσης αυξάνεται ο ΦΠΑ, και το κράτος πλουτίζει, σημείωσε ο αγορητής της "Νίκης" Ανδρέας Βορύλλας, τονίζοντας ότι αντί να επιστρέψει αυτό τον πλούτο, το κράτος μοιράζει "ψίχουλα". Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση να μειώσει τον ΕΦΚ όπως άλλες χώρες της ΕΕ αντί να επιλέγει την "ελεημοσύνη" των επιδομάτων. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τέτοια μέτρα είπε ο κ. Βορύλλας.

Η κυβέρνηση πρέπει να καταδικάσει ρητά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς, από εκεί ξεκίνησε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και η άνοδος του πετρελαίου, είπε ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας. Για τις προβλέψεις της ΠΝΠ, είπε ότι εκφράζει επιφυλάξεις και εκτίμησε ότι πρόκειται για ανεπαρκή ημίμετρα, που στην πραγματικότητα είναι χρήματα των φορολογουμένων, τα οποία ξαναδίνει πίσω στους φορολογούμενους. Σύμφωνα με τον κ. Καζαμία, «δεν θα έπρεπε η επιδότηση να είναι το κύριο μέτρο, αλλά το πλαφόν στα κέρδη», και αυτό, να περιλαμβάνει και τα κέρδη των διυλιστηρίων, με ταυτόχρονη μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα.

«Πρόβλημα στην Ουκρανία, κρίση στη Μέση Ανατολή και τελικά, στα δύσκολα, η απάντηση είναι: Νέα Δημοκρατία» είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Δ. Μαρκόπουλος. Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, η οποία πάντοτε παρουσιάζει συνεκτικά σχέδια, πάντοτε υπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος ώστε η χώρα μας να μην ξαναμπλεχτεί σε περιπέτειες, και πάντοτε φέρνει μέτρα τα οποία ανακουφίζουν όλο το φάσμα και κυρίως τους αδύναμους, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος.

Σημειώνεται ότι στη συζητούμενη ΠΝΠ περιλαμβάνονται μέτρα υπέρ των αγροτών. Όπως είπε ο παριστάμενος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρ. Κέλλας, περιλαμβάνουν οικονομική ενίσχυση στους επαγγελματίες αγρότες για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα λιπάσματα, αλλά και αποζημίωση στους παραγωγούς τυριού της Λέσβου λόγω εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Σύμφωνα με το ΓΛΚ, οι δαπάνες των μέτρων της ΠΝΠ ανέρχονται σε 206 εκατ. ευρώ, και αναλύονται ως ακολούθως: