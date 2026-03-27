ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει ριζικά μέσα σε τέσσερα χρόνια, με τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία να κυριαρχούν πλέον στις εισαγωγές φυσικού αερίου, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία.

Το 2025, οι ΗΠΑ κάλυψαν το 56% των εισαγωγών LNG της ΕΕ, ενώ η Νορβηγία κατέγραψε μερίδιο 52,1% στο αέριο αγωγού, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της ευρωπαϊκής αγοράς σε νέες πηγές εφοδιασμού.

Ενώ μέχρι το τέλος του 2021 η Ρωσία ήταν ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, ο χάρτης των προμηθευτών έχει αλλάξει ριζικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Νορβηγία ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου αγωγού στην ΕΕ το 2025, με μερίδιο 52,1%. Ακολούθησαν η Αλγερία με 17,4% και η Ρωσία με 10,4%.

Ο περιορισμός στις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία οδήγησε σε σημαντική μείωση του μεριδίου της. Ωστόσο, μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2022 και του 2024, το μερίδιο της Ρωσίας παρουσίασε μόνο μικρές μειώσεις λόγω των προσωρινών εξαιρέσεων ορισμένων χωρών της ΕΕ και περιορισμών στις υποδομές που εμπόδισαν την ταχεία στροφή σε εναλλακτικούς προμηθευτές.

Το 2025, το μερίδιο της Ρωσίας μειώθηκε ξανά και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, μετά τον οδικό χάρτη της ΕΕ που ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου έως το 2027.

Εξάλλου το 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG στην ΕΕ με ποσοστό 56%. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 13,9%, το Κατάρ με 8,9% και η Αλγερία με 6,6%.

Οι ΗΠΑ που αντιπροσώπευαν το 24% των εισαγωγών LNG της ΕΕ στις αρχές του 2021, αύξησαν το μερίδιό τους στο 56% μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενισχύοντας τη θέση τους ως κυρίαρχου προμηθευτή.

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές LNG στην ΕΕ μειώθηκε από 21,2% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε 13,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Παρά τη μείωση αυτή, η Ρωσία παρέμεινε ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της ΕΕ, αν και το χάσμα με τον κύριο εταίρο διευρύνθηκε σημαντικά.

Εξάλλου η ανάλυση των τελευταίων δεδομένων δείχνει μείωση της αξίας των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων στην ΕΕ κατά 11,1% το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών, καθώς η καθαρή μάζα των εισαγωγών μειώθηκε μόνο κατά 0,6%.

Το μερίδιο των ενεργειακών προϊόντων στις συνολικές εισαγωγές της ΕΕ παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις, λόγω της έντονης αστάθειας των τιμών τους, κορυφώνοντας το 2022 στο 22,8% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ.

Αυτό ακολουθήθηκε από συνεχή μείωση στο 13,2% το 2025. Επίσης, στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, σημειώθηκε μείωση 2,9% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Το 2022, η αξία του πετρελαίου κορυφώθηκε, φτάνοντας τα 331,7 δις. ευρώ. Αυτή η αξία μειώθηκε σταδιακά στα 218,8 δις. ευρώ το 2025, αντικατοπτρίζοντας μια παρόμοια τάση στον όγκο, ο οποίος κορυφώθηκε στα 477,6 εκατ. τόνους το 2022 πριν μειωθεί σε 432,8 εκατ. τόνους το 2025.

Η αξία του LNG ήταν στα 118,4 δις. ευρώ το 2022, μειώθηκε στα 41,7 δις. ευρώ το 2024, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε στα 56,4 δις. ευρώ το 2025. Οι όγκοι, ωστόσο, ήταν πιο σταθεροί και αυξάνονταν αργά από 91,2 εκατ. τόνους το 2022 σε 101 εκατ. τόνους το 2025, αντανακλώντας τη διαρκή και αυξανόμενη ζήτηση για αυτό το προϊόν.