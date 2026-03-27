ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18

Άννα Διανά
Παρασκευή, 27/03/2026 - 08:02

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει ριζικά μέσα σε τέσσερα χρόνια, με τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία να κυριαρχούν πλέον στις εισαγωγές φυσικού αερίου, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία.

Το 2025, οι ΗΠΑ κάλυψαν το 56% των εισαγωγών LNG της ΕΕ, ενώ η Νορβηγία κατέγραψε μερίδιο 52,1% στο αέριο αγωγού, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της ευρωπαϊκής αγοράς σε νέες πηγές εφοδιασμού.

Ενώ μέχρι το τέλος του 2021 η Ρωσία ήταν ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, ο χάρτης των προμηθευτών έχει αλλάξει ριζικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Νορβηγία ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου αγωγού στην ΕΕ το 2025, με μερίδιο 52,1%. Ακολούθησαν η Αλγερία με 17,4% και η Ρωσία με 10,4%.

Ο περιορισμός στις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία οδήγησε σε σημαντική μείωση του μεριδίου της. Ωστόσο, μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2022 και του 2024, το μερίδιο της Ρωσίας παρουσίασε μόνο μικρές μειώσεις λόγω των προσωρινών εξαιρέσεων ορισμένων χωρών της ΕΕ και περιορισμών στις υποδομές που εμπόδισαν την ταχεία στροφή σε εναλλακτικούς προμηθευτές.

Το 2025, το μερίδιο της Ρωσίας μειώθηκε ξανά και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, μετά τον οδικό χάρτη της ΕΕ που ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου έως το 2027.

Εξάλλου το 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG στην ΕΕ με ποσοστό 56%. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 13,9%, το Κατάρ με 8,9% και η Αλγερία με 6,6%.

Οι ΗΠΑ που αντιπροσώπευαν το 24% των εισαγωγών LNG της ΕΕ στις αρχές του 2021, αύξησαν το μερίδιό τους στο 56% μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενισχύοντας τη θέση τους ως κυρίαρχου προμηθευτή.

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές LNG στην ΕΕ μειώθηκε από 21,2% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε 13,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Παρά τη μείωση αυτή, η Ρωσία παρέμεινε ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της ΕΕ, αν και το χάσμα με τον κύριο εταίρο διευρύνθηκε σημαντικά.

Εξάλλου η ανάλυση των τελευταίων δεδομένων δείχνει μείωση της αξίας των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων στην ΕΕ κατά 11,1% το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών, καθώς η καθαρή μάζα των εισαγωγών μειώθηκε μόνο κατά 0,6%.

Το μερίδιο των ενεργειακών προϊόντων στις συνολικές εισαγωγές της ΕΕ παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις, λόγω της έντονης αστάθειας των τιμών τους, κορυφώνοντας το 2022 στο 22,8% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ.

Αυτό ακολουθήθηκε από συνεχή μείωση στο 13,2% το 2025. Επίσης, στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, σημειώθηκε μείωση 2,9% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Το 2022, η αξία του πετρελαίου κορυφώθηκε, φτάνοντας τα 331,7 δις. ευρώ. Αυτή η αξία μειώθηκε σταδιακά στα 218,8 δις. ευρώ το 2025, αντικατοπτρίζοντας μια παρόμοια τάση στον όγκο, ο οποίος κορυφώθηκε στα 477,6 εκατ. τόνους το 2022 πριν μειωθεί σε 432,8 εκατ. τόνους το 2025.

Η αξία του LNG ήταν στα 118,4 δις. ευρώ το 2022, μειώθηκε στα 41,7 δις. ευρώ το 2024, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε στα 56,4 δις. ευρώ το 2025. Οι όγκοι, ωστόσο, ήταν πιο σταθεροί και αυξάνονταν αργά από 91,2 εκατ. τόνους το 2022 σε 101 εκατ. τόνους το 2025, αντανακλώντας τη διαρκή και αυξανόμενη ζήτηση για αυτό το προϊόν.

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου

