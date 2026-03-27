Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69 του ν. 4001/2011 θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ Ι-413121/17.03.2026 για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ως προς το Παράρτημα Ι που αφορά στις Προδιαγραφές Ποιότητας του φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, επικαιροποιούνται οι «Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου» και οι «Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ» στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Central and South Eastern Europe Energy Connectivity (CESEC) προκειμένου αφενός για εναρμόνιση της ποιότητας σε όλα τα Σημεία Διασύνδεσης της περιοχής για τη διευκόλυνση του εμπορίου, αφετέρου βάσει νεότερων ιστορικών στοιχείων και δεδομένων της αγοράς. Περαιτέρω, τροποποιείται σημειακά ο πίνακας «Προδιαγραφές Ποιότητας Βιομεθανίου» κατόπιν σχετικών αιτημάτων παραγωγών βιομεθανίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.