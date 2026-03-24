Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου

Η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Εnaon EDA συνεχίζει και στη Θήβα τις δράσεις ενημέρωσης με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών, των επιχειρήσεων και του τεχνικού κόσμου για τα οφέλη του φυσικού αερίου και τις δυνατότητες σύνδεσης με το δίκτυο της πόλης. Στη Θήβα, η κατασκευή του συγχρηματοδοτούμενου έργου ανάπτυξης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου έχει ολοκληρωθεί, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η επόμενη φάση του έργου επικεντρώνεται στην ομαλή και σταδιακή σύνδεση των καταναλωτών με το δίκτυο.

Η πορεία υλοποίησης του έργου βρέθηκε στο επίκεντρο ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Θήβα, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, παρουσία της Διευθύνουσας Συμβούλου της Enaon EDA, κας Francesca Zanninotti, του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας κ. Γιώργου Ντασιώτη, του Δημάρχου Θηβαίων, κ. Γιώργου Αναστασίου και εκπροσώπων τοπικών φορέων. Κατά την εκδήλωση, υπογραμμίστηκε η σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της: «Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές αγορές παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να αποτελεί μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική ενεργειακή λύση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια επιλογή που παραμένει προσιτή για τους καταναλωτές και μπορεί να προσφέρει σχετικά γρήγορη απόδοση της επένδυσης. Σήμερα και στη Θήβα με την ολοκλήρωση της κατασκευής του συγχρηματοδοτούμενου έργου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα οφέλη του φυσικού αερίου. Παράλληλα, τα σύγχρονα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου δημιουργούν τις βάσεις για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν σταδιακά και τη χρήση ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο. Μέσα από τις ενημερωτικές δράσεις που υλοποιούμε σε τοπικό επίπεδο, αλλά και τα τεχνικά σεμινάρια που διοργανώνουμε για επαγγελματίες του κλάδου, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ενημέρωση των καταναλωτών και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, με έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές εγκατάστασης και ασφάλειας».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός υπογράμμισε: «Αλλάζουμε τα ενεργειακά δεδομένα της πόλης των Θηβών και ολόκληρης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την πιο κρίσιμη στιγμή, στην πιο δύσκολη συγκυρία. Μέσα στη διεθνή ενεργειακή κρίση, είμαστε εδώ, για να δώσουμε μια ακόμη εναλλακτική. Στη Θήβα έχουν ήδη αναπτυχθεί περισσότερα από 50 χλμ. δικτύου, μια επένδυση ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, την οποία στηρίξαμε γενναία για να έχουμε φθηνότερη, καθαρότερη ενέργεια σε κάθε σπίτι και επιχείρηση. Με την ενεργοποίηση πλέον των δικτύων φυσικού αερίου και στις 6 πόλεις της Στερεάς Ελλάδας, η περιοχή μας πρωτοπορεί στην ενεργειακή μετάβαση. Γίνεται πιο σύγχρονη, πιο ανταγωνιστική, αλλά και πιο ανθεκτική σε δύσκολες χρονικές περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε».

Ο Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γιώργος Αναστασίου τόνισε: «Η σημερινή ενημερωτική εκδήλωση, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις υποδομές και την καθημερινότητα της Θήβας. Η έλευση του φυσικού αερίου στην πόλη μας δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο· είναι μια στρατηγική επένδυση στην ανάπτυξη, την οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος μας, συνεργατικά, είναι κάθε κάτοικος της Θήβας να έχει πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση για το πώς μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο και να επωφεληθεί από τις τρέχουσες προσφορές. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε η Θήβα να εξελίσσεται σε μια πόλη σύγχρονη, λειτουργική και περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Σας καλώ να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ειδικούς της εταιρείας για τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα επόμενα βήματα της επέκτασης του δικτύου».

Η ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Θήβα, με κύριο του έργου την Enaon EDA, έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,9 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο ξεκίνησε με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ολοκληρώθηκε μέσω του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027.

Στη Θήβα, έχουν ήδη κατασκευαστεί περισσότερα από 50 χιλιόμετρα δικτύου φυσικού αερίου, εξυπηρετώντας περίπου 500 οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, καθώς και δημόσια κτήρια , μεταξύ των οποίων και το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας. Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, προβλέπεται η σύνδεση 1.700 καταναλωτών με 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε μια πιο σύγχρονη, πιο ανθεκτική και πιο καθαρή ενεργειακή λύση.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο ενεργειακό δίκτυο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση του φυσικού αερίου σήμερα και θέτει τις βάσεις για το ενεργειακό σύστημα του αύριο, με δυνατότητα αξιοποίησης και ανανεώσιμων αερίων όπως το βιομεθάνιο.

Η Enaon EDA συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, παρέχοντας στοχευμένη υποστήριξη μέσα από πρωτοβουλίες όπως τεχνικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες του τεχνικού κλάδου και σε φορείς της τοπικής αγοράς. Πρόσφατα, η εταιρεία διοργάνωσε στη Θήβα εξειδικευμένο τεχνικό σεμινάριο, σε συνεργασία με τον Δήμο Θηβαίων και τον Σύνδεσμο Αδειούχων Υδραυλικών, με θέμα τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και τις βέλτιστες πρακτικές. Πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ασφάλειας, ποιότητας και τεχνογνωσίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.