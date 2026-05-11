Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
11/05/2026 - 08:02
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
11/05/2026 - 06:47
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη
11/05/2026 - 06:47
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18

Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI

Δευτέρα, 11/05/2026 - 08:14
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της νήσου της Κύπρου με τον αγωγό διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI)» τονίζει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα ενέργειας Ντάν Γιόργκενσεν απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννη Μανιάτη. Επίσης υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο έχει λάβει το καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος και επιχορήγηση ύψους 657 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Ο κ. Γιόργκενσεν τονίζει ακόμη ότι «η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας. Η ΕΕ παραμένει επίσης πλήρως προσηλωμένη στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τηρουμένων των αρχών στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, καθώς και του ενωσιακού κεκτημένου».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας απαντώντας και στο ενδεχόμενο ηλεκτρικής σύνδεσης των Κατεχομένων με την Τουρκία, στο οποίο επίσης αναφερόταν στην ερώτηση του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζει ότι «η Επιτροπή, στην έκθεσή της, του 2025 για τη διεύρυνση, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το προαναφερθέν έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας».

Το εν λόγω έργο διασύνδεσης, σημειώνει, «δεν περιλαμβάνεται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων του 2026 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ηλ). Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τυχόν επαφές μεταξύ του ΕΔΔΣΜ-ηλ και της Τουρκικής Επιχείρησης Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (TEİAŞ) σχετικά με το αναφερόμενο πιθανό έργο, ωστόσο θα συνεχίσει να δίνει μέγιστη προσοχή στο θέμα αυτό».

Επισημαίνει δε ότι «στο πλαίσιο της συμφωνίας συμμετοχής με ιδιότητα παρατηρητή με το ΕΔΔΣΜ-ηλ, η TEİAŞ δεσμεύτηκε να διασφαλίσει τη συνεργασία με όλους τους ευρωπαϊκούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) σε πανευρωπαϊκό, περιφερειακό και διμερές επίπεδο. Η εκπλήρωση αυτής της απαίτησης», τονίζει, «συνεπάγεται ότι η διαδικασία ανάπτυξης κάθε τύπου διασύνδεσης πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση του ΔΣΜ που έχει πιστοποιηθεί για τη νήσο της Κύπρου βάσει του δικαίου της ΕΕ».

Επίσης προσθέτει ότι «η προαναφερθείσα διασύνδεση δεν έχει καθεστώς έργου αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ) και δεν μπορεί να επωφεληθεί από χρηματοδότηση της ΕΕ».

