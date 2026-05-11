Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της νήσου της Κύπρου με τον αγωγό διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI)» τονίζει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα ενέργειας Ντάν Γιόργκενσεν απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννη Μανιάτη. Επίσης υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο έχει λάβει το καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος και επιχορήγηση ύψους 657 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Ο κ. Γιόργκενσεν τονίζει ακόμη ότι «η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας. Η ΕΕ παραμένει επίσης πλήρως προσηλωμένη στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τηρουμένων των αρχών στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, καθώς και του ενωσιακού κεκτημένου».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας απαντώντας και στο ενδεχόμενο ηλεκτρικής σύνδεσης των Κατεχομένων με την Τουρκία, στο οποίο επίσης αναφερόταν στην ερώτηση του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζει ότι «η Επιτροπή, στην έκθεσή της, του 2025 για τη διεύρυνση, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το προαναφερθέν έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας».

Το εν λόγω έργο διασύνδεσης, σημειώνει, «δεν περιλαμβάνεται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων του 2026 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ηλ). Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τυχόν επαφές μεταξύ του ΕΔΔΣΜ-ηλ και της Τουρκικής Επιχείρησης Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (TEİAŞ) σχετικά με το αναφερόμενο πιθανό έργο, ωστόσο θα συνεχίσει να δίνει μέγιστη προσοχή στο θέμα αυτό».

Επισημαίνει δε ότι «στο πλαίσιο της συμφωνίας συμμετοχής με ιδιότητα παρατηρητή με το ΕΔΔΣΜ-ηλ, η TEİAŞ δεσμεύτηκε να διασφαλίσει τη συνεργασία με όλους τους ευρωπαϊκούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) σε πανευρωπαϊκό, περιφερειακό και διμερές επίπεδο. Η εκπλήρωση αυτής της απαίτησης», τονίζει, «συνεπάγεται ότι η διαδικασία ανάπτυξης κάθε τύπου διασύνδεσης πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση του ΔΣΜ που έχει πιστοποιηθεί για τη νήσο της Κύπρου βάσει του δικαίου της ΕΕ».

Επίσης προσθέτει ότι «η προαναφερθείσα διασύνδεση δεν έχει καθεστώς έργου αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ) και δεν μπορεί να επωφεληθεί από χρηματοδότηση της ΕΕ».