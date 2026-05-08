GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση

Παρασκευή, 08/05/2026 - 11:36
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 9 έργα παραγωγής υδρογόνου στο πλαίσιο της τρίτης δημοπρασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου (ΕΤΥ).

Καλύπτοντας επτά χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα έργα αναμένεται να έχουν παραγωγική δυναμικότητα ηλεκτρολυτικών κυψελών σχεδόν 1,1 Giga-Watt και να παράγουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου κατά τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας τους, με εκτιμώμενη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ύψους 9 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2.

Τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν συνολικά ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,09 δισ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας, κονδύλια που θα αντληθούν από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Το παραγόμενο υδρογόνο θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών από ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι μεταφορές και τα χημικά προϊόντα. Τα έργα αναμένεται να ενισχύσουν τη βιομηχανική υπεροχή, τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας της Ευρώπης και να συμβάλουν στην καθαρή μετάβαση, την ενεργειακή ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο Επίτροπος Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε σχετικά: «Με επενδύσεις πάνω από 1 δισ. ευρώ στην καινοτομία στον τομέα του υδρογόνου, η ΕΕ αξιοποιεί και πάλι τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για να ενισχύσει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές επιταχύνουν την καθαρή μετάβαση, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρώπης. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να επενδύσουν σε περισσότερα έργα.»

Ακόμη, η Ισπανία και η Γερμανία συμμετέχουν μέσω της λειτουργίας διεξαγωγής δημοπρασιών ως υπηρεσίας, προσθέτοντας επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ σε εθνικά κονδύλια. Αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εθνικούς πόρους για τη στήριξη έργων στην επικράτειά τους τα οποία έχουν συμμετάσχει στη δημοπρασία.

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) θα ξεκινήσει την επίσημη κατάρτιση των συμφωνιών επιχορήγησης με τα επιλεγμένα έργα. Στο στάδιο αυτό θα επιβεβαιωθούν οι τελικοί όροι της χρηματοδοτικής στήριξης, όπως η χορηγούμενη σταθερή πριμοδότηση ανά χιλιόγραμμο υδρογόνου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο 08 Μαϊος 2026

