Τι αλλάζει στον σχεδιασμό του έργου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα

Άννα Διανά
Τετάρτη, 07/01/2026 - 07:58

Σε φάση αναπροσαρμογής εισέρχεται το έργο ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, μετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στην πράξη επιχορήγησης της ENAON EDA (πρώην ΔΕΔΑ).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 31,02 εκατ. ευρώ, προχωρά με αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τεχνικές δυσκολίες που αναδείχθηκαν κατά την υλοποίηση, με επίκεντρο την περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με την πρόσφατα απόφαση τροποποίησης στην πράξη επιχορήγησης της ENAON EDA, που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025» το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 31,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,85 εκατ. ευρώ καλύπτονται μέσω χρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το έργο, που αφορά την κατασκευή νέων δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, ωστόσο η πρόοδος των εργασιών ανέδειξε τεχνικές και χωροταξικές δυσκολίες – κυρίως στην Πάτρα – οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες σημαντικές προσαρμογές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, καταργείται το υποέργο που προέβλεπε την προμήθεια σταθμού αεριοποίησης LNG στην Πάτρα και αντικαθίσταται από επέκταση του δικτύου μέσης πίεσης. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία λόγω διαφοροποίησης της όδευσης του χαλύβδινου αγωγού, η οποία προέκυψε κατά την εκτέλεση των έργων και δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού.

Ο νέος σχεδιασμός θεωρείται πιο λειτουργικός και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη τροφοδότηση της πόλης, περιορίζοντας παράλληλα τεχνικούς κινδύνους και καθυστερήσεις.

Παρά τις αλλαγές, ο βασικός στόχος του έργου παραμένει αμετάβλητος και είναι η ανάπτυξη περίπου 208 χιλιομέτρων δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης και η σύνδεση τουλάχιστον 7.662 σημείων κατανάλωσης σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση δημόσιων κτιρίων, όπως νοσοκομεία, σχολεία και μονάδες υγείας, τα οποία συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της ENAON EDA.

Η τροφοδότηση των δικτύων θα γίνεται μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο θα μεταφέρεται οδικώς σε δεξαμενές στις παρυφές των πόλεων. Από εκεί, μέσω μονάδων αεριοποίησης, το καύσιμο θα διοχετεύεται στο δίκτυο, είτε απευθείας (Αγρίνιο, Πύργος) είτε μέσω δικτύου μέσης πίεσης (Πάτρα).

Έτσι στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν δυο σταθμοί LNG στην πόλη της Πάτρας, ένας στην πόλη του Αγρινίου και ένας σταθμός LNG στην πόλη του Πύργου. Επίσης θα κατασκευαστεί από την ENAON EDA το δίκτυο μέσης πίεσης για την πόλη της Πάτρας, το οποίο θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από την περιοχή της ΒΙΠΕ, όπου θα εγκατασταθούν οι δεξαμενές, προς την πόλη. Στις πόλεις του Αγρινίου και του Πύργου, η τροφοδότηση των δικτύων του αστικού ιστού θα γίνεται απευθείας από την έξοδο των δεξαμενών. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταξύ των δεξαμενών και των δικτύων θα παρεμβάλλονται οι μονάδες αεριοποίησης οι οποίες θα μετατρέπουν το φυσικό αέριο από την υγρή μορφή που είναι αποθηκευμένο σε αέρια μορφή.

Οι αλλαγές συνοδεύονται και από προσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωση της πράξης μετατίθεται πλέον για τις 22 Φεβρουαρίου 2027, δίνοντας επιπλέον χρόνο για την υλοποίηση των νέων τεχνικών παρεμβάσεων.

Σε οικονομικό επίπεδο, το συνολικό κόστος του έργου μειώνεται κατά περίπου 428.000 ευρώ, στα 31,02 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση από το ΕΠΑ περιορίζεται κατά περίπου 1,4 εκατ. ευρώ. Το έργο παραμένει συγχρηματοδοτούμενο και από το ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

