Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας

Στην Υπουργική Σύνοδος του International Energy Agency (IEA) , η οποία πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια στο Παρίσι και παρέχει μια πλατφόρμα για να συζητηθούν βασικές παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις και ευκαιρίες, μεταξύ κυβερνήσεων, διευθύνοντων συμβούλων της βιομηχανίας από τον ενεργειακό τομέα και όχι μόνο, καθώς και επικεφαλής άλλων διεθνών οργανισμών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμμετέχει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ.

Με ανάρτησή του στο LinkedIn ο κ. Στάσσης αναφέρει σχετικά:

«Σήμερα (σ.σ. χθες) είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στις συζητήσεις της Υπουργικής Συνόδου του International Energy Agency. Πολύ χρήσιμο για το πού πηγαίνει ο κλάδος!



Ο IEA είναι ένας οργανισμός που βασίζεται σε δεδομένα, ακολουθώντας περισσότερες από 600 τεχνολογίες και ανάπτυξη έργων σε όλο τον κόσμο, και με βάση αυτά τα δεδομένα αναλύει και εντοπίζει τρέχοντα και μελλοντικά παγκόσμια πρότυπα.



Ενώ θα παραμείνει για πολλά χρόνια, βλέπουμε επίσης πρωτοφανή αύξηση της εξέλιξης και της ζήτησης που καθοδηγείται από τα datacenters, τη θέρμανση/ψύξη και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Αυτή η ζήτηση αιχμαλωτίζεται έντονα από cleantechnologies και πυρηνική ενέργεια παγκοσμίως.



Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται όλο και περισσότερο βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας.



Κοιτάζοντας το μέλλον, ο ΔΟΕ θα επικεντρωθεί στα εξής:

1. Ενεργειακή ασφάλεια

2. Υιοθέτηση νέων και καθαρών τεχνολογιών

3. Οικονομική προσιτότητα της ενέργειας



Το μέλλον μας είναι πάντα συναρπαστικό και είναι στο χέρι μας να εργαστούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για όλους!



Στην ΔΕΗ αυτό έχουμε στο μυαλό μας για όλους»!