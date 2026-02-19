ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση

Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
Newsroom
Πέμπτη, 19/02/2026 - 12:03

Οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), καθώς και οι άμεσες επιπτώσεις του στο κόστος, τη συμμόρφωση και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Σκοπός της εκδήλωσης, με θέμα «CBAM και Ανταγωνιστικότητα: Το νέο πλαίσιο κόστους άνθρακα και οι επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις», ήταν η πλήρης αποσαφήνιση του νέου τοπίου, των κρίσιμων χρονοδιαγραμμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Μηχανισμό, αναδεικνύοντας παράλληλα τις στρατηγικές επιλογές που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε τη σημασία του νέου πλαισίου, σημειώνοντας ότι «ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα δεν είναι μια τεχνική ρύθμιση περιορισμένου ενδιαφέροντος αλλά ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνδέεται άμεσα με την Πράσινη Συμφωνία, τη βιομηχανική πολιτική και το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γενικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν στη μείωση των εκπομπών δε θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι εισαγόμενων προϊόντων, που παράγονται με χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα».

Στη συνέχεια, ο κ. Μπρατάκος εστίασε στις προκλήσεις για τις ελληνικές βιομηχανικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις και ανέφερε ότι το CBAM σημαίνει νέο πλαίσιο κόστους, νέες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και νέες διαδικασίες παρακολούθησης και αναφοράς για αυτές. «Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε τρία πράγματα. Πρώτον, στην υποχρέωση τεκμηρίωσης των “ενσωματωμένων” εκπομπών με στοιχεία από τους προμηθευτές. Δεύτερον, στην ανάγκη για συστήματα ιχνηλασιμότητας και αξιόπιστα δεδομένα που επηρεάζουν τις προμήθειες, τις συμβάσεις το κόστος διοίκησης. Και τρίτον, στο γεγονός ότι από το 2026 το ανθρακικό αποτύπωμα των εισαγωγών αποκτά άμεση “τιμή” μέσω της αγοράς πιστοποιητικών, μετατρέποντας τη συμμόρφωση σε καθαρά οικονομικό μέγεθος». Η πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι διπλή, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Από τη μία πλευρά, να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις. Από την άλλη, να μετατρέψουν τη μετάβαση αυτή σε ευκαιρία αναβάθμισης της παραγωγικής μας βάσης.

Κλείνοντας, ο κ. Μπρατάκος επεσήμανε ότι η μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι μια μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή επιλογή, η οποία όμως οφείλει να είναι δίκαιη, ρεαλιστική και στηριγμένη σε επαρκή χρηματοδοτικά και τεχνικά εργαλεία, ώστε να μη χαθεί πολύτιμο παραγωγικό κεφάλαιο. «Πάγια θέση μας ως ΕΒΕΑ είναι ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση, αλλά να γίνει μοχλός επενδύσεων, καινοτομίας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Με αυτή την πεποίθηση, είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε δίπλα σε όλα τα μέλη μας σε αυτή τη συγκυρία. Ως Επιμελητήριο, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα θεσμικό πλαίσιο που συνδυάζει την περιβαλλοντική φιλοδοξία με την οικονομική βιωσιμότητα», υπογράμμισε.

Η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου και της εφαρμογής CBAM πραγματοποιήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων κ. Δημήτριο Μπουρίκο. Οι δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής, επαλήθευσης και συμμόρφωσης παρουσιάστηκαν από τον κ. Γιώργο Μοτσάκο, Project Manager του Φορέα Επαλήθευσης EMICERT. Ο συντονισμός της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από τον κ. Φάνη Ματσόπουλο, μέλος της Δ.Ε. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού 19 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΒΕΑ &amp; Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα

Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα

Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων

Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης