ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Με νέο μπάτζετ και μεγαλύτερη ευελιξία ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κόρινθος-Κως
Άννα Διανά
Παρασκευή, 20/02/2026 - 09:01

Με στόχο να ανοίξει τον ανταγωνισμό και να προσελκύσει περισσότερους κατασκευαστές, ο ΑΔΜΗΕ προετοιμάζεται για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τα καλώδια της διασύνδεσης Κόρινθος–Κως, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό και δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις τεχνικές επιλογές.

Με τους χρόνους να πιέζουν με δεδομένο ότι η διεθνής ζήτηση για υποβρύχια καλώδια είναι αυξημένη και οι διαθέσιμες γραμμές παραγωγής περιορισμένες, εξέλιξη που ο ΑΔΜΗΕ αποτυπώνει σε επιστολή προς τη ΡΑΑΕΥ, όπου τεκμηριώνει την ανάγκη αναθεώρησης του προϋπολογισμού του έργου. Ειδικότερα ο Διαχειριστής αναθεώρησε τον προϋπολογισμό των καλωδιακών τμημάτων στα 1,35 δισ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, χωρίς να περιλαμβάνονται τα απρόβλεπτα. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την κήρυξη ως άγονου του αρχικού διαγωνισμού, τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς ο τότε προϋπολογισμός κρίθηκε χαμηλός σε σχέση με τα δεδομένα της διεθνούς αγοράς καλωδίων υψηλής τάσης.

Σε σχετική επιστολή προς τη ΡΑΑΕΥ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, επισημαίνει ότι μετά από νέα ανάλυση των κοστολογικών στοιχείων διαπιστώθηκε πως ο αρχικός σχεδιασμός δεν ανταποκρινόταν στις σημερινές συνθήκες. Στην επανεκτίμηση ελήφθησαν υπόψη έργα αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών και ισχύος 1 GW, όπως η διασύνδεση Αττική–Κρήτη, το έργο Κρήτη–Κύπρος, καθώς και η υπό σχεδιασμό διασύνδεση Ελλάδα–Ιταλία (Φάση ΙΙ). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε κρίσιμες τεχνικές παραμέτρους, όπως η προστασία των καλωδίων στον βυθό, που επηρεάζει σημαντικά το συνολικό κόστος.

Πρόκειται για ένα έργο «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση της Δωδεκανήσου με το ηπειρωτικό σύστημα. Και η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για την πορεία του ίδιου του έργου, αλλά και για τον συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό των νησιών της Δωδεκανήσου, που στοχεύει στη σταδιακή απεξάρτηση από τις τοπικές μονάδες παραγωγής και στη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης.

Πάντως, στον νέο διαγωνισμό προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για καλώδια 320 kV είτε για 525 kV. Η επιλογή αυτή στοχεύει στη διεύρυνση του ανταγωνισμού και στην προσέλκυση περισσότερων κατασκευαστών, σε μια περίοδο όπου η διεθνής ζήτηση για υποβρύχια καλώδια είναι αυξημένη και οι διαθέσιμες γραμμές παραγωγής περιορισμένες. Όπως τονίζεται, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χαθεί πολύτιμος χρόνος εάν το έργο δεν ενταχθεί έγκαιρα στον προγραμματισμό της εταιρίας που θα το αναλάβει.

Παράλληλα, τροποποιείται και ο σχεδιασμός για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της διασύνδεσης Κόρινθος–Κως. Η αρχική λύση της απευθείας υποβρύχιας οπτικής σύνδεσης κρίθηκε τεχνικά σύνθετη, λόγω του μεγάλου μήκους και της ανάγκης για πολλαπλούς υποβρύχιους επαναλήπτες. Στη νέα προσέγγιση προβλέπεται αξιοποίηση ενδιάμεσων νησιωτικών σημείων, όπως η Σύρος και η Κάρπαθος, ώστε να μειωθούν τα υποβρύχια οπτικά τμήματα. Η λύση αυτή θεωρείται τεχνικά ασφαλέστερη και οικονομικά πιο αποδοτική, ενώ αυξάνει και την αξιοπιστία του συστήματος.

Με βάση τα νέα δεδομένα, το χρονοδιάγραμμα του έργου αναθεωρείται. Η ολοκλήρωση της Α’ φάσης τοποθετείται πλέον στο πρώτο εξάμηνο του 2030 και της Β’ φάσης στο δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους. Εξαίρεση αποτελεί η εγκατάσταση της DC καλωδιακής γραμμής Κόρινθος–Κως, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029, όπως και η οπτική ίνα που θα τη συνοδεύει, η οποία πλέον αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό υποέργο.

Ωστόσο, η ηλεκτρισή της διασύνδεσης θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση των Σταθμών Μετατροπής σε Κόρινθο και Κω, έργα με ορίζοντα υλοποίησης 48 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συγκεκριμένος χρόνος θεωρείται ήδη ιδιαίτερα πιεστικός, λόγω ζητημάτων που έχουν προκύψει με την αρχαιολογική υπηρεσία τόσο στην Κόρινθο όσο και στην Κω.

