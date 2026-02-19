ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas

Νέα έργα ύψους 179 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει το δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 2026-2035 του ΔΕΣΦΑ, συνολικού προϋπολογισμού 984 εκατ. ευρώ, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 13 Μαρτίου. Μεταξύ των νέων παρεμβάσεων περιλαμβάνεται ο αγωγός σύνδεσης της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής Πτολεμαΐδα 5 με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, ενόψει της μετατροπής της από λιγνιτική σε μονάδα καύσης φυσικού αερίου.

Στο νέο δεκαετές αποτυπώνεται και η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε έργα προηγούμενων περιόδων. Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 984 εκατ. ευρώ έργων υπό ανάπτυξη, ποσό 33 εκατ. ευρώ αφορά έργα που ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2025, ενώ επιπλέον 399 εκατ. ευρώ συνδέονται με έργα στρατηγικής σημασίας που επίσης ολοκληρώθηκαν την ίδια περίοδο. Πρόκειται για τους Σταθμούς Συμπίεσης Κομοτηνής και Αμπελιάς, καθώς και για τον αγωγό υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, ο οποίος έχει δυνατότητα υποδοχής υδρογόνου.

Ενώ στα νέα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα 2026-2035 συνολικού προϋπολογισμού 179 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται τα εξής:

Σύνδεση Πτολεμαΐδας V και του Αγίου Δημητρίου με το εθνικό σύστημα μέσω αγωγού έτοιμου να υποδεχθεί υδρογόνο, μήκους 10 χλμ. προϋπολογισμού 69 εκατ ευρώ. Η ΔΕΗ τον Μάιο του 2025 υπέβαλε αίτημα σύνδεσης των μονάδων, ενώ πέραν του αγωγού προβλέπεται και η δημιουργία δυο μετρητικών σταθμών. Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ υπόκειται στην τελική επενδυτική απόφαση της ΔΕΗ τόσο για την μονάδα Πτολεμαΐδα V όσο και για τον Άγιο Δημήτριο. Θα αντιμετωπιστεί ως ένα ενιαίο έργο σύνδεσης, το οποίο θα ανακτηθεί εν μέρει μέσω των Τελών Σύνδεσης (σήμερα εκτιμάται σε περίπου 12 εκατ. ευρώ, για τα δύο σημεία εξόδου που θα δημιουργηθούν και το υπόλοιπο μέρος, που σήμερα εκτιμάται σε περίπου 57 εκατ. ευρώ, θα συμπεριληφθεί στη ΡΠΒ των υπηρεσιών μεταφοράς, και θα ανακτηθεί μέσω των ρυθμιζόμενων τιμολογίων.

Τροφοδοσία Ηπείρου και Αγρινίου μέσω αλυσίδας εφοδιασμού ssLNG Δορυφορικός σταθμός SSLNG στην Ηγουμενίτσα. Αγωγός 68 km προς Ιωάννινα.

Δεύτερη θέση φόρτωσης στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Ρεβυθούσας που θα ενισχύσει τη δυναμικότητα του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων και την ευελιξία της αγοράς.

Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων εγκαταστάσεων δικτύου υποδομών και κέντρων δεδομένων της Ρεβυθούσας, μέσω φυσικών και ψηφιακών αναβαθμίσεων.

Αντικατάσταση- Αναβάθμιση Συστημάτων Μέτρησης και Ελέγχου σε Σταθμούς ΕΣΦΑ, εργασίες βελτίωσης στα M/R της Νέας Μεσημβρίας και Αμφιτρίτης, σύστημα παραγωγής αζώτου στον Συμπιεστή Ν. Μεσημβρίας, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Έργα αναβάθμισης ΥΦΑ, επισκευή Τερματικού ΥΦΑ

Έξυπνοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε διάφορες τοποθεσίες του ΔΕΣΦΑ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως το γεγονός ότι ο ΔΕΣΦΑ επιμένει στην απένταξη των έργων σύνδεσης του σχεδιαζόμενου FSRU «Διώρυγα Gas» της Motor Oil από το δεκαετές πρόγραμμα. Ο ΔΕΣΦΑ επιβεβαιώνει την οριστική απένταξή τους. Πρόκειται τόσο για τον Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό που θα συνέδεε τον πλωτό τερματικό με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, όσο και για τον διπλασιασμό του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά, έργο που θα εξυπηρετούσε τη διοχέτευση των ποσοτήτων στο δίκτυο. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, η προώθηση του Μετρητικού Σταθμού τελούσε υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης εκπλήρωσης συγκεκριμένων συμβατικών όρων από την πλευρά της Διώρυγα Gas. Και όπως αναφέρει καθώς «οι υποχρεώσεις αυτές δεν εκπληρώθηκαν εμπρόθεσμα, επήλθε η λύση της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της και τις οικείες κανονιστικές διατάξεις, και συνακόλουθα το Έργο Σύνδεσης απεντάσσεται από το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης».