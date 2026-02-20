Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027

Στην τελική ευθεία για υλοποίηση μπαίνει ο αγωγός υψηλής πίεσης Καρπερή–Κομοτηνή του ΔΕΣΦΑ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027 και έναρξης λειτουργίας στις αρχές του 2028.

Ο νέος αγωγός, που θα αναπτυχθεί παράλληλα με το υφιστάμενο δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας, στοχεύει στην ενίσχυση της διασύνδεσης των σημείων εισόδου και εξόδου διευρύνοντας παράλληλα τις εξαγωγικές ροές από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και γενικότερα τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 321,6 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις βασικές επενδύσεις ενίσχυσης του βόρειου τμήματος του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η κατασκευή του βασικού μέρους του έργου, δηλαδή του αγωγού, προκηρύχθηκε από τον Διαχειριστή και οι προσφορές προβλέπεται να υποβληθούν στις 23 Μαρτίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής διαγωνισμών sourceONE neo της εταιρίας cosmoONEΟ.

Το μέρος του έργου που προκηρύχθηκε έχει συνολικό προϋπολογισμό 114,8 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και υποδιαιρείται σε δυο τμήματα των 51 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και των 63,7 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Παράλληλα συμπεριλαμβάνονται και απρόβλεπτες δαπάνες 15% επί των προϋπολογισμών των δύο επιμέρους τμημάτων. Έτσι ο προϋπολογισμός των συμβάσεων του διαγωνισμού μπορεί να φθάσει κατ' ανώτατο τα 132,020 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο αγωγός θα κινείται παράλληλα με το υφιστάμενο δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας και η κρισιμότητα του έγκειται στο γεγονός ότι θα εξαλείψει τους περιορισμούς ροής και θα δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς πρόσθετών ποσοτήτων φυσικού αερίου μεταξύ του Βόρειου και του Νότιου τμήματος του Συστήματος.

Επίσης θα συμβάλει στη διαφοροποίηση και την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο τόσο της ελληνικής αγοράς, όσο και αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ειδικά μετά τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και την πλήρη διακοπή των ροών ρωσικού αερίου στο τέλος του 2027. Πολύ δε περισσότερο που η Ελλάδα αναδεικνύεται σε χώρα εισόδου Αμερικάνικου LNG προς την Ουκρανία.

Ο αγωγός θα παρέχει αδιάλειπτη δυναμικότητα για εξαγωγές προς την Βουλγαρία μέσω του IGB, αξιοποιώντας επίσης τη λειτουργία του πρόσφατα ολοκληρωμένου σταθμού συμπίεσης στην Κομοτηνή, ο οποίος έχει αυξήσει την εξαγωγική δυναμικότητα προς τον IGB στα 5 bcm.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός αγωγού 30'', 215 χιλιομέτρων 100% συμβατού με H2 παράλληλου με το υφιστάμενο δίκτυο από την Καρπερή έως την Κομοτηνή. Κύριος στόχος του είναι η εξάλειψη των περιορισμών ροής για την παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας στα νέα σημεία εισόδου και εξόδου του βόρειου τμήματος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η εξάλειψη των περιορισμών ροής θα αυξήσει τη ρευστότητα του ελληνικού Εικονικού Σημείου Σύνδεσης και θα παράσχει σε όλους τους χρήστες του Συστήματος ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα βόρεια σημεία εξόδου, αυξάνοντας τις δυνατότητες εξαγωγής από την ελληνική αγορά.

Επιπλέον, εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες δυναμικότητας από τα ανατολικά σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δηλαδή τους Κήπους που αφορούν τη διασύνδεση με την Τουρκία και την Αμφιτρίτη που είναι το σημείο εισόδου στο σύστημα του φυσικού αερίου που προέρχεται από το FSRU της Αλεξανδρούπολης, έως τα δυτικά τμήματα του συστήματος και το Εικονικό Σημείο Εισόδου.

Ο αγωγός θα είναι έτοιμος να δεχθεί Η2, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το απαιτήσουν και το επιτρέψουν, μπορεί να συνδεθεί στο μέλλον με το έργο ανάπτυξης του δικτύου (backbone) H2 στην Καρπερή και να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου στο ανατολικό τμήμα του δικτύου, όπου λειτουργεί η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, αλλά και οι δυο νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού στην Αλεξανδρούπολης της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ και στην Κομοτηνή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil. Οι δυο μονάδες μπορούν να καταναλώνουν φυσικό αέριο σε υψηλά ποσοστά ανάμειξης με H2.