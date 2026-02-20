ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:54
Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:49
Στ. Παπασταύρου: Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/02/2026 - 10:46
Ανακήρυξη της ορεινής περιοχής των Πρεσπών σε «απάτητο βουνό»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:42
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:36
Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:31
Νόμος "Ενεργή Μάχη": Η πρόληψη στο επίκεντρο - Η συνεπής εφαρμογή του νόμου, το επόμενο κρίσιμο βήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:26
Νέα συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας με Solis
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:21
Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:19
Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:17
Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/02/2026 - 09:04
ΑΔΜΗΕ: Με νέο μπάτζετ και μεγαλύτερη ευελιξία ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κόρινθος-Κως
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/02/2026 - 09:01
Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/02/2026 - 09:00
Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027

Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027
Άννα Διανά
Παρασκευή, 20/02/2026 - 09:00

Στην τελική ευθεία για υλοποίηση μπαίνει ο αγωγός υψηλής πίεσης Καρπερή–Κομοτηνή του ΔΕΣΦΑ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027 και έναρξης λειτουργίας στις αρχές του 2028.

Ο νέος αγωγός, που θα αναπτυχθεί παράλληλα με το υφιστάμενο δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας, στοχεύει στην ενίσχυση της διασύνδεσης των σημείων εισόδου και εξόδου διευρύνοντας παράλληλα τις εξαγωγικές ροές από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και γενικότερα τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 321,6 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις βασικές επενδύσεις ενίσχυσης του βόρειου τμήματος του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η κατασκευή του βασικού μέρους του έργου, δηλαδή του αγωγού, προκηρύχθηκε από τον Διαχειριστή και οι προσφορές προβλέπεται να υποβληθούν στις 23 Μαρτίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής διαγωνισμών sourceONE neo της εταιρίας cosmoONEΟ.

Το μέρος του έργου που προκηρύχθηκε έχει συνολικό προϋπολογισμό 114,8 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και υποδιαιρείται σε δυο τμήματα των 51 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και των 63,7 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Παράλληλα συμπεριλαμβάνονται και απρόβλεπτες δαπάνες 15% επί των προϋπολογισμών των δύο επιμέρους τμημάτων. Έτσι ο προϋπολογισμός των συμβάσεων του διαγωνισμού μπορεί να φθάσει κατ' ανώτατο τα 132,020 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο αγωγός θα κινείται παράλληλα με το υφιστάμενο δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας και η κρισιμότητα του έγκειται στο γεγονός ότι θα εξαλείψει τους περιορισμούς ροής και θα δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς πρόσθετών ποσοτήτων φυσικού αερίου μεταξύ του Βόρειου και του Νότιου τμήματος του Συστήματος.

Επίσης θα συμβάλει στη διαφοροποίηση και την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο τόσο της ελληνικής αγοράς, όσο και αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ειδικά μετά τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και την πλήρη διακοπή των ροών ρωσικού αερίου στο τέλος του 2027. Πολύ δε περισσότερο που η Ελλάδα αναδεικνύεται σε χώρα εισόδου Αμερικάνικου LNG προς την Ουκρανία.

Ο αγωγός θα παρέχει αδιάλειπτη δυναμικότητα για εξαγωγές προς την Βουλγαρία μέσω του IGB, αξιοποιώντας επίσης τη λειτουργία του πρόσφατα ολοκληρωμένου σταθμού συμπίεσης στην Κομοτηνή, ο οποίος έχει αυξήσει την εξαγωγική δυναμικότητα προς τον IGB στα 5 bcm.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός αγωγού 30'', 215 χιλιομέτρων 100% συμβατού με H2 παράλληλου με το υφιστάμενο δίκτυο από την Καρπερή έως την Κομοτηνή. Κύριος στόχος του είναι η εξάλειψη των περιορισμών ροής για την παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας στα νέα σημεία εισόδου και εξόδου του βόρειου τμήματος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η εξάλειψη των περιορισμών ροής θα αυξήσει τη ρευστότητα του ελληνικού Εικονικού Σημείου Σύνδεσης και θα παράσχει σε όλους τους χρήστες του Συστήματος ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα βόρεια σημεία εξόδου, αυξάνοντας τις δυνατότητες εξαγωγής από την ελληνική αγορά.

Επιπλέον, εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες δυναμικότητας από τα ανατολικά σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δηλαδή τους Κήπους που αφορούν τη διασύνδεση με την Τουρκία και την Αμφιτρίτη που είναι το σημείο εισόδου στο σύστημα του φυσικού αερίου που προέρχεται από το FSRU της Αλεξανδρούπολης, έως τα δυτικά τμήματα του συστήματος και το Εικονικό Σημείο Εισόδου.

Ο αγωγός θα είναι έτοιμος να δεχθεί Η2, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το απαιτήσουν και το επιτρέψουν, μπορεί να συνδεθεί στο μέλλον με το έργο ανάπτυξης του δικτύου (backbone) H2 στην Καρπερή και να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου στο ανατολικό τμήμα του δικτύου, όπου λειτουργεί η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, αλλά και οι δυο νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού στην Αλεξανδρούπολης της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ και στην Κομοτηνή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil. Οι δυο μονάδες μπορούν να καταναλώνουν φυσικό αέριο σε υψηλά ποσοστά ανάμειξης με H2.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035 19 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035

ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas

Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035

Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας

Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas

Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade