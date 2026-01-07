ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου και ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης

Τη σύνθεση του νέου διοικητικού της συμβουλίου ενέκρινε ομόφωνα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026, στην έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά. Στη συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 64,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία — η οποία μπορεί να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας, το αργότερο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2031.

Στο νέο Δ.Σ. συμμετέχουν οι: Ιωάννης Αληγιζάκης (του Χρήστου), Ανζελίκ Καρνέση (του Σπυρίδωνα), Ελευθερία Καρνέση (του Σπυρίδωνα), Ιωάννης Διαμαντόπουλος (του Δημητρίου), Λεωνίδας Δρόλλας (του Παναγιώτη), Δημήτριος Πλατής (του Σωτηρίου) και Χρήστος Σορώτος (του Γεωργίου).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Δημήτριο Πλατή και Χρήστο Σορώτο, ενισχύοντας την ανεξαρτησία και τη συμμόρφωση της εταιρείας με το θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ, με παρουσία δεκαετιών στην ελληνική αγορά ενέργειας, επιδιώκει μέσω της νέας διοικητικής σύνθεσης να διατηρήσει τη διοικητική της σταθερότητα και να υποστηρίξει τη στρατηγική της για ανάπτυξη σε νέες ενεργειακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών καυσίμων και της πράσινης ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ καταγράφει βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, με αυξημένη κερδοφορία και ενισχυμένα αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου, παρά τις προκλήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς καυσίμων. Παράλληλα, υλοποιεί στρατηγικό πλάνο ενεργειακού μετασχηματισμού, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από τα υγρά καύσιμα, στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τα στερεά καύσιμα και νέες μορφές ενέργειας, με στόχο τη μετάβαση σε λύσεις με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.